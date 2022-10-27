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Российский корабль с «Калибрами» испытает вооружение в море

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Спуск на воду МРК «Град»
Спуск на воду МРК «Град».
Источник изображения: tass.ru

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Град» проекта 21631 «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», проводит проверку вооружения корабля в рамках заводских ходовых испытаний на Балтике. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, передает ТАСС.

«В морских полигонах Балтийского флота в рамках программы заводских ходовых испытаний экипаж МРК "Град" осуществляет проверку артиллерийских комплексов с выполнением стрельбы на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Личный состав корабля также проводит бросковые испытания комплекса ракетного оружия с целью проверки работоспособности систем и механизмов главного ударного оружия корабля», — рассказали в пресс-службе.

Также экипаж МРК испытывает корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости «Града».

Корабли проекта 21631 оборудованы универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, который вмещает восемь ракет. Также МРК несут артиллерийские установки и пулеметы.

Ранее в пресс-службе Балтфлота сообщили, что «Град» проходит заводские ходовые испытания в морских полигонах флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
УКСК
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Калибр КР
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