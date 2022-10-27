В США рассказали об австрийском двигателе у иранского беспилотника

У беспилотника Mohajer-6 иранского производства, упавшего в начале октября над Черным морем, обнаружен двигатель австрийской компании Rotax, утверждает американское издание The Drive.

Отмечается, что беспилотник, который Иран якобы поставил России, был произведен в начале февраля. В компании-разработчике заявили, что уже начали изучение возможностей того, каким образом двигатель Rotax попал в Иран. Утверждается, что поставки таких изделий в Иран и Россию запрещены санкциями Евросоюза.

Отмечается, что в составе иранского беспилотника также найдены японские, американские и китайские комплектующие преимущественно гражданского назначения.

В публикации утверждается, что Mohajer-6 используется для наведения и разведки, а также переноски высокоточных боеприпасов. Разработчиком беспилотника называется иранская компания Qods Aviation Industry.

В октябре официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заверил, что Тегеран не поставляет Москве оружие для использования в боевых действиях против Киева.

В том же месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о якобы использовании Россией иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются притянутыми за уши.

В ноябре 2020 года директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов в «Независимом военном обозрении» заметил, что из-за боевых действий в Нагорном Карабахе канадская компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax, объявила о прекращении поставок двигателей в Турцию для установки на беспилотные аппараты Bayraktar TB2.