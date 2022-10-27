Войти
Lenta.ru

В США рассказали об австрийском двигателе у иранского беспилотника

350
0
0
Двигатель австрийской компании Rotax
Двигатель австрийской компании Rotax.
Источник изображения: www.thedrive.com

У беспилотника Mohajer-6 иранского производства, упавшего в начале октября над Черным морем, обнаружен двигатель австрийской компании Rotax, утверждает американское издание The Drive.

Отмечается, что беспилотник, который Иран якобы поставил России, был произведен в начале февраля. В компании-разработчике заявили, что уже начали изучение возможностей того, каким образом двигатель Rotax попал в Иран. Утверждается, что поставки таких изделий в Иран и Россию запрещены санкциями Евросоюза.

Отмечается, что в составе иранского беспилотника также найдены японские, американские и китайские комплектующие преимущественно гражданского назначения.

В публикации утверждается, что Mohajer-6 используется для наведения и разведки, а также переноски высокоточных боеприпасов. Разработчиком беспилотника называется иранская компания Qods Aviation Industry.

В октябре официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заверил, что Тегеран не поставляет Москве оружие для использования в боевых действиях против Киева.

В том же месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о якобы использовании Россией иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются притянутыми за уши.

В ноябре 2020 года директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов в «Независимом военном обозрении» заметил, что из-за боевых действий в Нагорном Карабахе канадская компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax, объявила о прекращении поставок двигателей в Турцию для установки на беспилотные аппараты Bayraktar TB2.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Турция
Украина
Компании
Bombardier
Персоны
Пухов Руслан
Проекты
2020-й год
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
28.09.2021
Директор Центра анализа стратегий и технологий о последствиях второй карабахской войны
23.11.2020
Турция утратила доступ к западным двигателям
23.07.2020
Убить войну в зародыше!
21.04.2017
Руслан Пухов: "Войну с США мы не выиграем, но нанесем серьезный ущерб"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:24
  • 1
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 10:23
  • 8
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 10:22
  • 4
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:22
  • 36340
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине