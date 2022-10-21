В США рассказали о способах борьбы с «иранскими» беспилотниками на Украине

Барражирующий боеприпас "Герань-2" (иранский Shahed-136) пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.

Способы борьбы с «иранскими» ракетами и беспилотниками, которые Россия якобы использует на Украине, могут предполагать уничтожение соответствующих грузовиков, перевозящих это оружие, а также введение санкций против Тегерана. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание уверяет, что в настоящее время преимущество в беспилотниках у российской стороны. «Украине нужно быть впереди игры, уничтожив грузовики с беспилотниками и ракетами, вероятно, с помощью разведывательных данных, предоставленных Соединенными Штатами и НАТО», — пишет журнал.

Издание отмечает, что Украина не в силах противодействовать Ирану, однако «это не выходит за рамки возможностей США и остальной части НАТО».

В октябре на страницах американского издания 19FortyFive обозреватель Джек Бакби написал, что баллистические ракеты, которые Иран якобы планирует направить России, способны поражать цели на расстоянии до 700 километров.

В том же месяце официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заверил, что Тегеран не поставляет Москве оружие для использования в боевых действиях против Киева.