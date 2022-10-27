ГД приняла во II чтении законопроект о праве президента направлять ВС на учения за рубеж

Глава государства также наделяется правом принимать решение об участии в таких мероприятиях и других воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий за президентом РФ полномочия принимать решения об участии Вооруженных сил РФ в совместных с иностранными государствами мероприятиях в сфере военного сотрудничества, в том числе в военных учениях и парадах за рубежом.

Согласно документу, президент РФ наделяется полномочиями принимать решение об участии ВС РФ в военных учениях, состязаниях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, "в том числе определении условий участия в таких мероприятиях, проводимых за пределами территории РФ". Глава государства также наделяется правом принимать решение об участии в таких мероприятиях и других воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества.

Кроме того, законопроект наделяет президента РФ правом определять условия участия вооруженных сил иностранных государств с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых на территории РФ.