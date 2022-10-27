Войти
ТАСС

ГД приняла во II чтении законопроект о праве президента направлять ВС на учения за рубеж

318
0
0
Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Глава государства также наделяется правом принимать решение об участии в таких мероприятиях и других воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий за президентом РФ полномочия принимать решения об участии Вооруженных сил РФ в совместных с иностранными государствами мероприятиях в сфере военного сотрудничества, в том числе в военных учениях и парадах за рубежом.

Согласно документу, президент РФ наделяется полномочиями принимать решение об участии ВС РФ в военных учениях, состязаниях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, "в том числе определении условий участия в таких мероприятиях, проводимых за пределами территории РФ". Глава государства также наделяется правом принимать решение об участии в таких мероприятиях и других воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества.

Кроме того, законопроект наделяет президента РФ правом определять условия участия вооруженных сил иностранных государств с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых на территории РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.11.2021
Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву - Рябков
12.12.2019
РВСН осуществили в этом году пять учебных пусков стратегических ракет
02.11.2017
Пять новых вертолетов "Ансат-У" получит авиабаза Академии ВВС под Саратовом
16.06.2016
Подвижные пункты управления совершили марши в ходе проверки боеготовности
02.03.2016
Минобороны внедряет образовательный проект «Электронный вуз»
04.09.2013
ВМФ РФ возобновляет практику регулярного присутствия в Арктической зоне
31.05.2010
Авиазавод "Сокол" 25 ноября завершит поставку ВВС РФ самолетов Як-130 в рамках контракта на 12 машин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:24
  • 1
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 10:23
  • 8
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 10:22
  • 4
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:22
  • 36340
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине