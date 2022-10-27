Украина как таран против РФ и "грязная бомба". О чем говорил Путин главам спецслужб СНГ

По словам российского президента, Украина фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США

Украина фактически потеряла суверенитет и превратилась в американский таран против России и Содружества Независимых Государств в целом, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Соединенные Штаты, отметил глава государства, накачивают Украину вооружением, несмотря на публичные планы Киева получить ядерное оружие. Он напомнил, что Москве известно о планах Киева применить "грязную бомбу", и предупредил об опасности попадания в руки преступников высокоточного оружия, которое поставляют украинским военным.

ТАСС собрал основные заявления президента со встречи.

Об Украине и "грязной бомбе"

Украина стала инструментом внешней политики Соединенных Штатов: "Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом".

На примере Киева "наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам" - украинскую территорию превратили в "полигон для военно-биологических экспериментов", а сейчас "накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие". При этом России известно о планах Украины "использовать для провокаций так называемую грязную бомбу".

Поставки вооружений на Украину формируют серьезные вызовы - с ее территории в другие страны может попасть не только стрелковое оружие: "Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия".

О многополярности и конфликтах

Конфликтный потенциал в мире в целом и в регионе СНГ остается очень высоким: "Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния".

Мир меняется и становится многополярным, но "некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию". Они "не гнушаются даже прямыми диверсиями", такими как взрывы на "Северных потоках", которые "наносят колоссальный ущерб европейской экономике" и "значительно ухудшают условия жизни миллионов людей".

О безопасности в СНГ

В странах СНГ не прекращаются попытки реализовать сценарии "цветных революций" и разжечь вооруженные конфликты, угрожающие безопасности всех участников организации: "Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества".

При этом не уменьшается опасность со стороны террористических группировок "Исламское государство", "Аль-Каида" (обе запрещены на территории РФ) и других: "Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион".

Странам СНГ необходимо развивать сотрудничество в сфере антитеррора, в том числе "сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков", и совместно противодействовать попыткам вмешательства в свои внутренние дела: "Чтобы противостоять этому, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве - участнике СНГ".

Нужно и обеспечить максимальную защиту важных объектов и мест массового пребывания граждан - необходимость этого показывают взрыв на Крымском мосту и попытки диверсии на Курской АЭС.