Войти
ТАСС

Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА

334
0
0
Дмитрий Рогозин во время поездки на Донбасс
Дмитрий Рогозин во время поездки на Донбасс.
Источник изображения: © Фото : Дмитрий Рогозин/Talegram

Он при этом подчеркнул, что не стоит недооценивать противника, поскольку "НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у добровольческих батальонов в Донецкой Народной Республике (ДНР) есть как беспилотники, так и тяжелая техника.

"У добровольческих русских батальонов есть беспилотники, есть и тяжелая техника. Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами", - написал в среду Рогозин в своем Telegram-канале, опубликовав фото с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем.

Кроме того, он подчеркнул, что не стоит недооценивать противника, нужно понимать, кто он на самом деле. "НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения", - добавил он.

Он также заметил, что у нынешних бойцов оснащение лучше, чем было у русских добровольцев в Приднестровье (в 1992 году Рогозин был бойцом добровольческого отряда в Приднестровье) и Боснии.

Ранее Рогозин сообщил ТАСС, что находился в ДНР в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса. По его словам, целью его поездки является сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса. Во вторник он выложил фотографию, где на его обмундировании можно увидеть позывной "Космос". Он уточнил, что в настоящий момент этот позывной изменен. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.06.2022
Рогозин рассказал о передаче Украине спутниковых снимков от частных компаний
16.05.2022
Батальонам не нужно огня, украинский остров невезения и гиперзвуковой переворот
08.04.2022
Американская организация обеспечит поставку 5 тысяч терминалов Starlink Украине
30.03.2022
Украина может использовать систему Starlink в военных целях
25.05.2020
Советское наследие Америки
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:14
  • 36339
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 10:07
  • 3
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:03
  • 7
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»