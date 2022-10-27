В Турции представили новый дрон-камикадзе Deli. Разработанный компанией Titra Teknoloji аппарат впервые показали на выставке SAHA Expo в Стамбуле. Об этом сообщает Daily Sabah.

Гендиректор компании Давут Йылмаз рассказал, что разработку дрона начали около двух лет назад. Titra Teknoloji планирует создать беспилотник, который можно будет запускать с катапульты или вручную. Он отметил, что испытания Deli могут завершить к концу года.

Deli можно подготовить к запуску за 15 минут. Максимальная скорость аппарата составляет 180 километров в час, а высота полета — 3500 метров. Беспилотник несет боевую часть весом 3,1 килограмма.

Ранее в октябре военный обозреватель «Известий» Антон Лавров рассказал, что российский беспилотник «Ланцет» получил комбинированную боевую часть весом три килограмма, которая позволяет поражать бронетехнику.

В сентябре гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар сообщил, что Турция начнет поставки дронов Bayraktar TB2 Польше в октябре.