Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 Польше

Турецкая компания Baykar Makina начнет поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 Польше в следующем месяце, рассказал генеральный директор организации Халюк Байрактар, пишет Anadolu.

По его словам, в разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, кроме того, требуются доработки. Он отметил, что существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. Байрактар уточнил, что в рамках контракта Польша сможет получать всестороннее обслуживание беспилотников.

«Польша — очень большой рынок, с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор. Поэтому это очень важный рынок и для Турции», — подчеркнул он. Ожидается, что поставки начнутся в октябре.

В августе Минобороны России показало сбитый в ходе спецоперации на Украине БПЛА Bayraktar TB2.