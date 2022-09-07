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Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 Польше

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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/armyinform.com.ua

Турецкая компания Baykar Makina начнет поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 Польше в следующем месяце, рассказал генеральный директор организации Халюк Байрактар, пишет Anadolu.

По его словам, в разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, кроме того, требуются доработки. Он отметил, что существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. Байрактар уточнил, что в рамках контракта Польша сможет получать всестороннее обслуживание беспилотников.

«Польша — очень большой рынок, с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор. Поэтому это очень важный рынок и для Турции», — подчеркнул он. Ожидается, что поставки начнутся в октябре.

В августе Минобороны России показало сбитый в ходе спецоперации на Украине БПЛА Bayraktar TB2.

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