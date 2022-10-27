Евросоюз рассчитывает на Тайвань в вопросе наращивания поставок микрочипов, но опасается реакции Пекина

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Правительственные чиновники Тайваня расхваливали его лидирующие позиции в секторе производства чипов, одновременно обращаясь к Европейскому союзу с призывом начать переговоры о торговой сделке, чего Тайбэй давно добивается. Об этом пишет японская газета The Asahi Shimbun.

По словам президента Тайваня Цай Инь-Вэнь, реструктуризация глобальных цепочек поставок и трансформация экономик ЕС и Тайваня открывают огромный потенциал для более тесного, взаимовыгодного сотрудничества. Об этом Цай Инь-Вэнь заявила на инвестиционном форуме ЕС в Тайбэе.

ЕС является крупнейшим источником иностранных инвестиций Тайваня, но ЕС и его государства-члены не имеют официальных дипломатических отношений с островом из-за возражений со стороны Китая, который считает Тайвань одной из своих провинций.

ЕС обхаживает Тайвань, крупного производителя полупроводников, как одного из партнеров-«единомышленников», с которыми он хотел бы работать, опираясь на официальные соглашения, отмечает издание. Однако идти на конфронтацию с Китаем ради этого никто в ЕС не хочет. Реакции Пекина за всё более активную двустороннюю политику Брюсселя и Тайбэя в ЕС опасаются.

Поскольку ЕС планирует к 2030 году создать не менее шести миллионов общественных зарядных станций для электромобилей (EV), а для электромобилей требуется значительно больше чипов, чем для обычных автомобилей, ставка делается на Тайвань.

Тайвань станет надежным партнером ЕС в развитии своего рынка электромобилей

- сказал министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.

Как пишет японская газета The Asahi Shimbun, значительное увеличение объемов товарооборота диктует необходимость заключения двухстороннего соглашения, считают на Тайване.

Однако ЕС включил Тайвань в свой список торговых партнеров для потенциального двустороннего инвестиционного соглашения еще в 2015 году, но с тех пор он не проводил переговоров с Тайванем по этому вопросу, констатирует издание.