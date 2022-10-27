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Турция получит первый военный беспилотный вертолет

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БПЛА Alpin
БПЛА Alpin.
Источник изображения: Titra

Машиностроительная компания Titra была выбрана для получения государственных субсидий на создание — разработку и производство — первого в Турции беспилотного вертолета Alpin. Об этом сообщает американское издание Defense News.

В организации заявили, что планируют ежегодно производить десять беспилотников вертолетного типа. Отмечается, что в настоящее время заказчики Titra ежегодно получают 250 дронов-камикадзе.

«Правительство станет покупателем после успешных полевых испытаний, надеясь, что после этого система будет экспортирована в дружественные страны», — сказал изданию один из государственных чиновников. Отмечается, что беспилотник Alpin большой дальности может использоваться как в военных, так и в гражданских целях, в частности, для спасательных операций.

В августе издание Daily Sabah со ссылкой на главу Titra Сельмана Денмеза сообщило, что Вооруженные силы Турции получат военную версию беспилотного вертолета Alpin.

Конструкция Alpin основана на итальянском двухместном легком вертолете Heli-Sport CH-7. Разработка беспилотника началась в 2019 году, когда Titra подписала соглашение с американской компанией UAVOS, предполагающее переоборудование Heli-Sport CH-7 в беспилотник двойного назначения. Первый полет Alpin совершил в 2020 году. Ожидается, что дальность полета беспилотника составит 840 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Проекты
2020-й год
БПЛА
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