Турция получит беспилотный вертолет

Вооруженные силы Турции получат военную версию беспилотного вертолета Alpin. Модернизированный беспилотник, разработанный компанией Titra Technology, сможет использоваться для разведки и нести вооружение, сообщает Daily Sabah со ссылкой на главу компании Сельмана Денмеза (Selman Dönmez).

Беспилотный вертолет Alpin уже применялся при тушении лесных пожаров на юге Турции. Глава Titra Technology заявил, что вертолет модернизировали с учетом опыта использования первого прототипа.

Alpin получил новый корпус с улучшенной аэродинамикой и ряд конструктивных изменений. «Модернизация позволила начать подготовку вертолета к военным миссиям», — добавил Сельман Денмез.

Беспилотный вертолет сможет выполнять задачи там, где применить аппараты с неподвижным крылом будет невозможно. Alpin позволит проводить разведку и осуществлять доставку грузов. Также разработчики добавили возможность интеграции оружия и боеприпасов в беспилотную платформу.

«Представители Titra Technology ведут переговоры об использовании беспилотного вертолета военными», — отметил Денмез. По его словам, вооруженные силы Турции начнут использование Alpin в ближайшее время.

Ранее представители российской компании «Кронштадт» заявили о планах по использованию беспилотников вертолетного типа для тушения пожаров. Эти аппараты получат систему сброса, работающую по принципу порошкового огнетушителя.

Даниил Иринин