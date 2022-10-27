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Военное обозрение

На Тайване приостановлено использование американских гранатомётов M72 LAW в связи с инцидентом на полигоне

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Источник изображения: topwar.ru

Во время учебно-боевых стрельб на Тайване произошёл инцидент при использовании американского одноразового противотанкового гранатомёта M72 LAW. Это оружие производится с первой половины 1960-х годов и эксплуатируется в десятках стран. В последнее время крупные партии таких гранатомётов американцы поставили на Тайвань, а также на Украину.

Стало известно о том, что в ходе стрельб на так называемом Северном испытательном полигоне в округе Синьчжу произошла детонация боеприпаса гранатомёта M72 LAW. В результате взрыва ранения получили четверо тайваньских военнослужащих.

Все раненые солдаты были отправлены в госпиталь. При этом отмечается, что у одного из пострадавших «несколько ссадин и контузия».

В связи с инцидентом тайваньское военное командование поручило провести проверку всей партии M72 LAW и поставленных боеприпасов на Северном испытательном полигоне. Использование этих гранатомётов приостановлено.

Пресс-секретарь сил обороны Тайваня заявил о том, что идёт проверка «идентификации качества боеприпасов». Также, по его словам, запланировано дополнительное обучение тайваньских военнослужащих мерам по предотвращению рисков.

Из этих слов можно сделать вывод о том, что в качестве причины инцидента в Суньчжу командование рассматривает как плохое качество боеприпасов, так и неумелое обращение военнослужащих с оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Украина
Продукция
M72 LAW
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