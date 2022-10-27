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ТАСС

WP: письмо конгрессменов США Байдену с призывом к переговорам с РФ встревожило Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский с виртуальным обращением к Конгрессу в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский с виртуальным обращением к Конгрессу в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Sarahbeth Maney/The New York Times via AP

В американском издании отмечают, что на Украине растет беспокойство "относительно сохранения важнейшей финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, особенно если республиканцы получат контроль над Конгрессом по итогам предстоящих промежуточных выборов"

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Письмо группы конгрессменов США американскому президенту Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины и рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе вызвало обеспокоенность в Киеве. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете The Washington Post.

Указанное послание Байдену от 30 членов Палаты представителей Конгресса США из числа демократов было обнародовано в понедельник. Законодатели призвали главу Белого дома "дополнить военную и экономическую поддержку, оказанную США Украине, активными дипломатическими мерами, удвоив усилия с целью создания реалистичных условий для прекращения огня", а также предпринять иные шаги, в том числе "вступить в прямые переговоры с Россией". Во вторник конгрессмены отозвали данное письмо. Лидер прогрессивной фракции демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал, являющаяся одним из авторов упомянутого послания, уточнила, что оно было составлено "несколько месяцев назад" и опубликовано "помощниками без проверки" со стороны законодателей.

В материале The Washington Post отмечается, что письмо "неизбежно усиливает растущее беспокойство в Киеве относительно сохранения важнейшей финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, особенно если республиканцы получат контроль над Конгрессом по итогам предстоящих промежуточных выборов". В публикации приводятся слова украинского чиновника, который полагает, что данное послание является "обнадеживающим сигналом" для руководства РФ.

Заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига отказался от комментариев относительно письма. Он заявил журналистам газеты, что Киев не настроен на переговоры с Москвой.

Американские СМИ констатировали, что решение об отзыве письма, подписанного 30 законодателями нижней палаты Конгресса, которые представляют прогрессивное крыло демократов, было принято на волне резкой критики в их адрес со стороны однопартийцев. Кроме того, по свидетельству The Washington Post, некоторые представители нынешней администрации США, возглавляемой демократом Байденом, в частном порядке подвергли критике время публикации послания. 8 ноября в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы, и на них, по сути, будет решаться в том числе вопрос о масштабах дальнейшей поддержки Украины. Республиканцы уже предупредили, что выступят против нынешней фактически неограниченной помощи Киеву. 

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Россия
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Украина
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