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Военное обозрение

Источник в Киеве сообщает об отказе турок строить завод по производству беспилотников Bayraktar TB2 на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Украина останется не только без турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и без завода по их производству. Как сообщают источники в Киеве, компания Baykar отказалась от строительства предприятия по производству БПЛА на украинской территории.

В конце августа этого года в Киеве довольно активно обсуждали строительство будущего завода по производству турецких беспилотников, строились планы по насыщению ВСУ дронами и продаже их за границу. Генеральный директор компании Халук Байрактар заявлял о стратегическом сотрудничестве с Киевом и готовности к строительству завода. Однако уже в сентябре разговоры об этом сошли на нет и эта тема как-то покинула страницы украинской прессы.

Первые признаки того, что не все хорошо со строительством завода, да и с поставками БПЛА Bayraktar TB2 ВСУ, появились в этом месяце. Сначала поползли слухи о том, что турки приняли решение о сокращении поставок ударных дронов на Украину, потом появилась информация, что слухи оказались совсем не слухами, а наоборот, достоверными данными. По информации из офиса президента Украины, компания Baykar значительно сокращает поставки ударных дронов.

Как поясняется, это якобы требование Эрдогана, который договорился с Путиным о создании газового хаба. Один из пунктов договора гласит о прекращении поставок БПЛА Киеву. Также причиной может стать то, что Украина сделала турецкому беспилотнику очень плохую рекламу, потеряв большое количество за небольшое время.

Теперь появились данные, что и завода на Украине не будет. Информация опять же из офиса президента. Сообщается, что советник Зеленского Ермак пытался уговорить турок запустить производство на мощностях "Мотор-Сич" в Запорожье или разместить завод на Западной Украине, но не преуспел. Осталось только дождаться официального сообщения на эту тему.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Мотор Сич
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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