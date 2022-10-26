Turkish Aerospace Industries до конца года поставит на экспорт первые два самолета "Хуркус"

ЦАМТО, 25 октября. Компания Turkish Aerospace Industries (TUSAS/TAI) объявила, что поставит первую пару учебно-тренировочных / легких боевых самолетов "Хуркус-С" ВВС Нигера к концу 2022 года.

Как сообщает Scramble Magazine, данное заявление было сделано в ходе проведения Международной конференции и выставки ВиВТ для всех видов ВС AAD 2022 (21-25 сентября, Претория, ЮАР). Кроме того, было объявлено, что контракт на поставку Чаду трех УТС/УБС "Хуркус" будет выполнен в первом квартале 2023 года.

Издание напоминает, что Нигер заказал 12 УБС "Хуркус-С" турецкого производства в рамках более крупной сделки по поставке оружия в ноябре 2021 года, став, таким образом, первым инозаказчиком данного самолета.

Чад стал второй африканской страной после Нигера, которая заказала учебно-тренировочный самолет для базовой летной подготовки ("Хуркус-А" или "Хуркус-В"), о чем было объявлено в августе этого года в ходе авиасалона в Фарнборо. Для справки: по информации ЦАМТО, Чад также заказал версию "Хуркус-С".

Еще одной африканской страной, заинтересованной в данном типе самолета, является Ливия. Ливийские оборонные аналитики в мае 2022 года сообщили, что ВВС Ливии при поддержке правительства подписали контракт с TUSAS на поставку неназванного количества УБС "Хуркус-С" (данная информация официально еще не подтверждена).