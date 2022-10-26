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ТАСС

Президент ФРГ заверил Украину в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Берлина

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Источник изображения: AP Photo/ Marco Ugarte

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что для него важно послать украинцам знак солидарности

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита в Киев пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина. Соответствующее заявление он сделал во вторник утром по прибытии в Киев.

"Мое послание украинцам следующее: мы не только на вашей стороне. Мы будем продолжать поддерживать Украину - в экономическом, политическом и в военном отношении", - приводит слова Штайнмайера агентство DPA. При этом отмечается, что его послание к немцам звучало так: "ФРГ нужна народу Украины". "Для меня было важно послать украинцам знак солидарности, особенно сейчас, на этом этапе авиаударов с применением беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов", - подчеркнул Штайнмайер, имея в виду свою поездку.

Президент ФРГ во вторник утром на поезде прибыл с необъявленным визитом в Киев. Это первая поездка главы германского государства на Украину с начала специальной военной операции России 24 февраля. В Киеве Штайнмайер среди прочего планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с тем, как пишет DPA, глава германского государства хочет своими глазами увидеть имеющиеся на Украине разрушения.

Ранее в этом году две запланированные поездки президента ФРГ в Киев не состоялись по разным причинам. На прошлой неделе он отменил намеченный на 20 октября визит в Киев по соображениям безопасности. В Киеве подобный шаг вызвал неудовольствие и даже раздражение. В середине апреля газета Bild сообщала, что Зеленский отказался принять Штайнмайера, который хотел посетить Киев. Украинские власти сочли, что глава ФРГ был в прошлом излишне мягок по отношению к России. В Германии решение Зеленского вызвало непонимание и подверглось резкой критике со стороны политиков разных партий. Однако впоследствии правительство Украины изменило свою позицию. 

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