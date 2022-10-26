В Иране заявили, что прилагают усилия для начала переговоров между Москвой и Киевом

Официальный представитель МИД страны Насер Канани назвал фейками западных СМИ обвинения Ирана в поставках беспилотников России

ТЕГЕРАН, 24 октября. /ТАСС/. Иран предпринимает попытки прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на полях проходящей здесь 18-й Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies, OANA).

"Позиция Ирана была и остается предельно ясной, - подчеркнул представитель МИД. - Иран против войны в Афганистане, Йемене, Сирии, Ираке, Палестине. Мы также против войны в Украине". По его словам, президент Ирана и глава МИД страны "прилагают усилия для прекращения военных действий и начала переговоров между Москвой и Киевом".

Канани назвал фейками западных СМИ обвинения Ирана в поставках беспилотников России. "Российско-иранское сотрудничество в сфере обороны было, и оно продолжится, - заявил он. - Но в случае Украины мы против <...> поставок оружия и России, и Украине для его использования в ходе военных действий". Представитель МИД также сообщил, что Тегеран "готов содействовать любым расследованиям после обвинений со стороны Украины в использовании Россией иранских дронов". Он подчеркнул, что в то же время российско-иранское сотрудничество является частью внешней политики Ирана.

В Генассамблее, которая проходит при поддержке иранского информационного агентства IRNA, принимают участие представители 25 новостных агентств из двух десятков стран. Делегацию ТАСС возглавляет генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана была основана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году. Ее цель - активное продвижение альтернативных точек зрения на глобальные события и отстаивание идеи многополярного мира. OANA объединяет более 40 информагентств из 35 стран, являясь крупнейшей мировой медийной организацией: на страны - участницы OANA приходится две трети общего объема мирового информационного потока.

ТАСС является вице-президентом организации.