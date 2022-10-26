Войти
ТАСС

В Иране заявили, что прилагают усилия для начала переговоров между Москвой и Киевом

257
0
0
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Официальный представитель МИД страны Насер Канани назвал фейками западных СМИ обвинения Ирана в поставках беспилотников России

ТЕГЕРАН, 24 октября. /ТАСС/. Иран предпринимает попытки прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на полях проходящей здесь 18-й Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies, OANA).

"Позиция Ирана была и остается предельно ясной, - подчеркнул представитель МИД. - Иран против войны в Афганистане, Йемене, Сирии, Ираке, Палестине. Мы также против войны в Украине". По его словам, президент Ирана и глава МИД страны "прилагают усилия для прекращения военных действий и начала переговоров между Москвой и Киевом".

Канани назвал фейками западных СМИ обвинения Ирана в поставках беспилотников России. "Российско-иранское сотрудничество в сфере обороны было, и оно продолжится, - заявил он. - Но в случае Украины мы против <...> поставок оружия и России, и Украине для его использования в ходе военных действий". Представитель МИД также сообщил, что Тегеран "готов содействовать любым расследованиям после обвинений со стороны Украины в использовании Россией иранских дронов". Он подчеркнул, что в то же время российско-иранское сотрудничество является частью внешней политики Ирана.

В Генассамблее, которая проходит при поддержке иранского информационного агентства IRNA, принимают участие представители 25 новостных агентств из двух десятков стран. Делегацию ТАСС возглавляет генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана была основана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году. Ее цель - активное продвижение альтернативных точек зрения на глобальные события и отстаивание идеи многополярного мира. OANA объединяет более 40 информагентств из 35 стран, являясь крупнейшей мировой медийной организацией: на страны - участницы OANA приходится две трети общего объема мирового информационного потока.

ТАСС является вице-президентом организации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Йемен
Россия
Сирия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
17.07.2017
Даже муха не пролетит
26.01.2016
Место в историях
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 25.10 06:37
  • 1
Многоцелевой истребитель Су-30СМ упал на жилой массив в Иркутске