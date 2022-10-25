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ТАСС

МО РФ: все силы и средства готовы к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения

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Военнослужащий подразделения РХБЗ
Военнослужащий подразделения РХБЗ.
Источник изображения: © Константин Морозов/ТАСС

В ведомстве сообщили, что работают по противодействию возможным провокациям со стороны Украины

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ работает по противодействию возможным провокациям со стороны Украины, все силы и средства готовы к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения. Об этом в понедельник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - сказал Кириллов. 

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