ЯМАС: ничем не отличаться от противника

Бойцы израильской спецслужбы – лучшие из лучших в борьбе с терроризмом

«Мистарвим» – это подразделения израильской армии и полиции, замаскированные под арабов и действующие на территории Палестинской автономии. Их цель – борьба с террором и воспрепятствование проникновению арабов-террористов на территорию Государства Израиль, задержание боевиков палестинских террористических организаций для пресечения их деятельности, аресты командиров боевиков для разгрома террористических сетей.

ЗАМАСКИРОВАННЫЕ И ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ

Первые мистарвим появились в израильских силах безопасности (армия, полиция, спецслужбы) в период создания Государства Израиль в 1948 году и зарекомендовали себя хорошо. Они результативно проникали в среду палестинских повстанцев и препятствовали их боевой деятельности. Позже появилось знаменитое подразделение израильских парашютистов «Дувдеван», действующее под видом арабов в интересах армии.

ЯМАС («Йехидат Мъюхедет Сеюртит») – специальное патрульное подразделение израильской пограничной стражи, появилось в связи с активизацией палестинского сопротивления – интифадой, новой волной палестинского террора и созданием новых террористических сетей. Основными противниками ЯМАС стали боевые крылья Организации Освобождения Палестины (ООП) и ХАМАС, в частности «Братья-мусульмане в Палестине» – филиал известной египетской организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Чуть позже в израильской полиции появилось секретное подразделение мистарвим –«Гидеоним» («кузнецы» или «рубаки» в переводе с иврита).

Среди этих трех подразделений ЯМАС считается лучшим, опережая «Дувдеван» и «Гидеоним» по количеству успешных операций против террористов. Секрет этого успеха кроется в отборе кандидатов, в тренировке и успешном взаимодействии со Службой общей безопасности – гражданской контрразведкой.

СТРУКТУРА ЯМАС

ЯМАС состоит из четырех рот, каждая из которых действует в своем региональном секторе.

Первая рота подвизается в областях Иудее и Самарии (Шомроне) и специализируется на боевых действиях на застроенной территории, а также занимается задержанием разыскиваемых боевиков.

Вторая рота называется ЯМАС-Юг и работает в секторе Газа. Рота тесно взаимодействует с пограничной стражей Газы. Подразделение занимается арестом террористов и охраняет египто-израильскую границу в этом секторе для воспрепятствования сотрудничества между египетскими и палестинскими террористическими организациями и ведет боевые действия против их боевиков.

ЯМАС-Иерусалим ведет боевые действия в Иерусалиме и его окрестностях и специализируется на работе среди гражданского населения, а также на поиске и задержании палестинских повстанцев.

Четвертое подразделение называется ЯМАС-Синай. Оно охраняет границу Египта и Израиля вдоль Синайского полуострова, борется с контрабандой, проникновением террористов и преступностью.

Каждая рота ЯМАС состоит из четырех штурмовых взводов, группы снайперов и группы минеров. Всего в каждой роте 100 человек. Ограниченное количество бойцов компенсируется их качественной подготовкой.

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА

Чтобы попасть в подразделение, нужно сдать экзамен по физической и интеллектуальной подготовке. Изначально боец ЯМАС проходит общий курс пограничной стражи и его готовят как бойца-пограничника. Он учится четыре месяца и овладевает стрелковым оружием и полицейской дубинкой. Это общий курс, по результату которого боец получает боевой профиль 05. Этот курс называется «тиронут», или курс молодого бойца.

После этого новобранец проходит трехмесячный курс по борьбе с террором. В процессе антитеррористической подготовки боец ЯМАС учится меткой стрельбе в закрытых помещениях и на открытом пространстве, поражению мишеней, изображающих террористов, находящихся среди гражданского населения, методам освобождения заложников, а также рукопашному бою по израильской системе «Крав мага», что переводится как «боевой контакт». Все бойцы проходят курс стрельбы из пистолета, которым овладевают мастерски в процессе длительных тренировок. Отдельный курс, который проходят бойцы ЯМАС, – это бой на застроенной территории. Под Иерусалимом находится поселок, где ЯМАС отрабатывает этот вид боя среди высотных и приземистых зданий.

В процессе тренировок отрабатывается противодействие террористическим группам, изучается их тактика. Бойцы учатся изолировать террористов от групп гражданского населения. В завершение подготовки боец проходит 3,5-месячный курс взаимодействия в подразделении.

СНАЙПЕРЫ

Снайперы ЯМАС готовятся более тщательно, чем в Армии обороны Израиля. Их курс длится семь месяцев, в то время как армейский снайпер учится всего три месяца. Особенность подготовки заключается в том, что снайпер ЯМАС проходит курс стрельбы полицейского снайпера и учится поражать части тела для нейтрализации террориста. И это важно: ведь террорист может нести на себе пояс смертника. Кроме того, снайперы ЯМАС учатся поражать и выискивать боевиков-террористов на длительном расстоянии. А также отличать террористов от мирного населения.

Снайперы ЯМАС делятся на «цалафим» и «калаим». Если цалафим работают на далекой дистанции, то калаим – на среднем и близком расстоянии. Соответственно на вооружении цалафим – винтовки дальнего радиуса действия до 1500 м, а на вооружении калаим – винтовки для средней и короткой дистанции, до 500 м. Задача калаим – работать в составе штурмовой группы, в то время как цалафим работают отдельно в составе снайперской пары. Калаим вооружены штурмовыми винтовками со снайперскими прицелами.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

В ЯМАС есть языковой курс арабского языка. Все бойцы проходят этот курс, причем должны овладеть языком в совершенстве. Ведь им придется действовать под видом арабов.

Именно поэтому в подразделения ЯМАС отбирают евреев – выходцев из арабских стран, у которых в семьях принято говорить по-арабски. Также в ЯМАС отбирают бедуинов и друзов – граждан Израиля, доказавших свою верность государству.

«Арабский язык – прекрасный, сложный и совершенный», – говорит Азар, сержант ЯМАС. В его семье все говорят по-арабски. Он знает этот язык с детства.

На языковом курсе бойцы учатся использовать палестинский диалект и террористический сленг, поскольку им придется работать в арабских поселениях и городах, проникать в среду террористов, а также задерживать и допрашивать их. Все бойцы штурмовых групп подразделения похожи на арабов, так что их не отличишь от местного населения.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Минеры ЯМАС учатся работать с самодельными взрывными устройствами (СВУ) – основным оружием палестинских террористов. Надо сказать, что последние проявляют изощренность и используют электронику при изготовлении СВУ.

Бойцы ЯМАС проходят также агентурный курс, где учатся взаимодействовать с офицерами Службы общей безопасности (гражданской контрразведкой – основной организацией, ответственной за борьбу с террором). Кроме того, они обучаются взаимодействовать с палестинскими агентами и израильскими поселенцами из приграничных поселений. Задача этого курса – отработать боевое слаживание.

ВООРУЖЕНИЕ

Все бойцы ЯМАС, за исключением снайперов, вооружены штурмовыми винтовками М16А2 американского производства и пистолетами Глок 22 австрийского происхождения. Американские винтовки отличают компактность, удобство и мягкость в использовании, а также высокая кучность стрельбы. Пистолет Глок выдержал свой экзамен как лучшее стрелковое оружие спецподразделений. Он легок в освоении и удобен в бою.

Снайперы ЯМАС используют американские снайперские винтовки Баррет 82А1, Ремингтон М24, Ремингтон 700, М16А2Е3 и КАР15/М4.

Минеры ЯМАС вооружены боевыми роботами для обезвреживания бомб, роботами-разведчиками и техникой с дистанционным управлением.

ВЫДАЮЩИЕСЯ БОЙЦЫ

Исключительным бойцом считается майор Эли Авирам, создатель подразделения. Он начал свой боевой путь в антитеррористическом подразделении ЯМАМ. Привнес много антитеррористических техник из ЯМАМ в ЯМАС. За героическое поведение в бою награжден боевыми орденами.

Яков Бармен – офицер ЯМАС, который прославился тем, что неоднократно вступал в единоборство против боевиков «Палестинского исламского джихада» (организация запрещена в РФ) и ООП. В одном из боев уничтожил четверых террористов. Награжден правительственными медалями и орденами.

Офицер Коби Шабтай прославился тем, что, будучи раненым, не оставил свой пост и уничтожил группу террористов.

ОПЕРАЦИИ

Бойцы ЯМАС часто передвигаются на гражданских автомобилях с палестинскими номерными знаками. Вот стандартная операция.

Вперед уходит головной пеший дозор из бойцов, одетых по-арабски. Их цель – собрать разведданные о местонахождении командира ХАМАС, находящегося в розыске. В ходе разведки они говорят с источником – палестинским агентом. В ходе диалога выясняется, что разыскиваемый террорист прячется на вилле в городе Дженин.

Три гражданских автомобиля на скорости подъезжают к вилле. Пространство оцепляется бойцами, выскакивающими из этих трех автомобилей. Снайперы нейтрализуют охрану разыскиваемого. Группа бойцов врывается на виллу и захватывает террориста.

СУДЬБЫ БОЙЦОВ

Немало бойцов ЯМАС остаются на контрактной службе либо переходят в антитеррористическое подразделение ЯМАМ, которое специализируется на освобождении заложников. Причем выходцы из ЯМАС легко сдают экзамены в это подразделение. Другая часть бойцов без труда находит себя в гражданской сфере. Например, сержант Азар стал одним из лучших поваров Тель-Авива, он специализируется на гриле. Сержант Ярив, бывший снайпер, окончил Тель-Авивский университет, стал программистом и нашел работу в израильском хайтеке.

Кто-то ушел в Службу общей безопасности, в арабский отдел. Некоторые бойцы ушли в МОСАД – израильскую внешнюю разведку. Кто-то стал коммерческим инструктором по стрельбе или телохранителем.

ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

Создание подразделений, действующих под видом противника, впервые обкатано израильскими спецслужбами. Эти действия имели немалый успех в борьбе с террором и повстанчеством. Этот пример был подхвачен американскими зелеными беретами – сухопутными частями специального назначения. Военнослужащие бригады зеленых беретов, специализирующихся на боевых действиях на Ближнем Востоке, изучают арабский язык в течение трех лет и учатся действовать под видом арабов.

Советские войска в Афганистане высылали разведывательные группы, действующие под видом моджахедов. Они проникали глубоко в тыл противника и наносили ощутимые удары повстанцам, а также собирали необходимые разведданные. В странах российского влияния – Сирии, Ливии, Ираке и Йемене – и сегодня идут боевые действия, поэтому следует создавать подразделения типа мистарвим для поддержки наших союзников.

Такие подразделения смогут успешнее выполнять боевые задачи по сравнению с обычными войсковыми или разведывательными подразделениями. Зная местные обычаи, язык, образ действия противника, они смогут добиваться более высоких результатов в разведке и специальных операциях. И таким образом усиливать позиции РФ в Ближневосточном регионе.

Тимур Ахметов

Тимур Шамилевич Ахметов – журналист.