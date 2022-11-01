5 ошибок перспективного программиста

Как это возможно, что молодой, перспективный программист с обширными техническими знаниями и большой тягой не может подняться на следующий уровень ИТ-карьеры? Получается, что рядом с внешними факторами (случайными событиями, трудностями, независимыми от разработчика) сам программист может стать препятствием на пути к своей карьере.Молодые разработчики склонны увековечивать профессиональные грехи, которые делают невозможным переход от неопределенного „перспективного программиста” к обоснованной позиции IT-специалиста.

В музыкальной индустрии вы можете быть либо рок-звездой с массой поклонников, либо просто солидным музыкантом, играющим «для себя». То же самое относится и к разработчику – вы можете быть великим программистом с известным брендом или компанией, сидящим на в своем кабинете и получающим только скучные и не вызывающие проблем задания.

По оценкам Evans Data Corporation, в настоящее время в мире насчитывается 5,5 миллионов программистов в возрасте до 30 лет. Конечно, трудно предсказать, сколько из них многообещающих, но одно можно сказать наверняка – далеко не все из них доберутся до вершины IT-карьеры. Многие из них попадут на свой IT-путь, и в результате они не смогут получить работу мечты, даже если найти любую работу вообще будет возможно. Но любая работа - это, конечно, не то же самое, что работа мечты. Ниже вы найдете пять «грехов», которые, вероятно, помешают многообещающей карьере разработчика.

Отсутствие карьерного роста

Ничто так не мешает карьере программиста, как отсутствие карьерного роста. Мы знаем, что существует множество руководств и псевдогидов, наполненных трюизмами и глупостями относительно важности саморазвития, но некоторые из них имеют смысл: инвестиции в развитие вашей карьеры и расширение ваших знаний необходимы для любого программиста. Это мгновенно меняющаяся отрасль. Любой, кто не обращает на это внимания, будет оставлен позади и забыт. Каждый день появляются новые решения, фреймворки и инструменты. И вы просто должны знать их, если хотите стать великим программистом. Многие «кодеры» знают об этом.

Разработчики, принявшие участие в опросе, проведенном Киберфорум, признались, что в 90% случаев они улучшают свои знания самостоятельно, используя официальную документацию (82,2%), данные, найденные на Киберфоруме (80%) и книги (56,3%). Участие в очных и онлайн-курсах - еще один популярный способ расширить свои знания. Чтобы эффективно совершенствовать свои технические навыки, вы должны осознавать все пробелы в своих знаниях. И они найдутся, ведь никто не является всезнающим. Только сочетание изучения нового и заполнения пробелов приведет к успешному развитию.

Низкие социальные навыки

Расширение ваших технических навыков очень важно, но это еще не все. К сожалению, многие программисты полагают, что технический опыт - это все, что им нужно. Такое отношение не приведет вас к следующему шагу в карьере разработчика. В настоящее время все больше ИТ-работодателей обращают внимание на уровень социальных навыков программистов. Они необходимы для любого продвижения по службе. Исследование, проведенное ISACA, доказывает, что, только сочетая технические и социальные навыки, вы добьетесь успеха в своей карьере. Самое важное - это умение общаться с коллегами, определять свои идеи и мысли, работать в команде и делиться своими знаниями с другими. Американские специалисты по профориентации призывают работодателей обращать внимание на такие навыки, как оптимистичный подход, тайм-менеджмент, решение проблем, работа под давлением или уверенность в себе. Командная работа становится одним из важнейших элементов работы в ИТ, и именно поэтому ИТ-работодатели ищут сотрудников, которые не только обладают отличными техническими знаниями Java, но и имеют возможность присоединиться к команде и функционировать в ней.

Нет определенной цели

Сенека однажды написал, что если человек не знает, в какой порт он направляется, то не следует рассчитывать на попутный ветер. Это также относится к карьере программиста. Даже самый перспективный разработчик не расширит свой кругозор, если не будет знать, чего хочет достичь. Это один из самых больших грехов программистов. Одного желания быть лучшим недостаточно. Это всего лишь обнадеживающие желания, а не цели. Программист должен знать, где он видит себя через год, через 3 года, через 10 лет и т. д. Лучшая стратегия заключается в том, чтобы установить свои цели в интеллектуальной системе. Так и должно быть:

Конкретика – вам нужно указать свою цель;

Измеримость – вы должны быть в состоянии измерить свой прогресс;

Достижимость – ваша цель должна быть реалистичной, достижимой;

Релевантность - ваша цель должна быть существенной для вашей карьеры. Какая цель поможет перейти к следующему ее этапу?

Своевременный - вам нужно определить крайний срок для достижения вашей цели. К какому времени вы хотите этого достичь?

Цели могут варьироваться от расширения ваших знаний, завершения учебного курса, решения задач на Python, получения повышения и т. д. Четкое определение вашей цели и времени, за которое вы хотите ее достичь, сможет лучше мотивировать вас.

Нескромность

Уверенность в себе необходима, но будьте осторожны, чтобы не превратить ее в тщеславие. День, когда вы поверите, что незаменимы, может стать последним днем вашей ИТ-карьеры. Это ловушка, в которую попадают многие разработчики с парой лет опыта работы. Это рынок наемных работников, и именно поэтому разработчики, как правило, не верят, что их можно заменить. Психиатры часто описывают склонность к переоценке собственной ценности как параноидальную личность. Но давайте не будем впадать в крайности. Чаще всего отсутствие скромности определяется термином "иллюзия необыкновенности". Это может иметь двоякие последствия. С одной стороны, никто не захочет работать с слишком самоуверенным программистом. С другой стороны, эта иллюзия может иметь негативные последствия для знаний разработчика. Доктор Сэмюэл р. Павел из Университета Южного Иллинойса провел увлекательное исследование на эту тему. Он попросил нескольких студентов пройти тест, но предварительно они должны были заполнить анкету, оценивающую их навыки. Результаты тестов показали, что студенты, которые переоценивали свои способности, получали более низкий балл, чем те, кто недооценивал свои навыки. Программист, попавший в ловушку отсутствия скромности, будет переоценивать свои способности и будет уверенным, что компания без него не выживет. В результате он перестанет пытаться улучшить свои навыки. Его карьера закончится, и это место займет разработчик, осознающий свои границы и стремящийся учиться у других.

Отсутствие баланса между работой и личной жизнью

Баланс между работой и личной жизнью является трендовым термином, но в этом случае мы могли бы заменить его на «избегание трудоголизма», «поддержание баланса между личной и профессиональной жизнью» и т. д. Это все о душевном равновесии, отдыхе, компромиссе между работой и свободным временем. Многие начинающие программисты борются с этими проблемами. Эти разработчики очень амбициозны и считают отдых ненужной тратой времени. Такое отношение может только разрушить карьеру. Рано или поздно никогда не отдыхающий программист сгорит. Согласно исследованию, проведенному психологическим факультетом Университета Беркли, эмоциональное выгорание и истощение наряду с цинизмом и чувством собственной неэффективности являются самыми большими трудностями, с которыми мы сталкиваемся на работе. К счастью, вы можете избежать всего этого, помня о балансе между работой и личной жизнью. В докладе HRK по этому поводу говорится, что это та отрасль, которая чаще всего зависит от подобного баланса, и если сотрудники поддерживают равновесие между своей профессиональной и личной жизнью, то «выгорание» ему не грозит. Термин ”баланс между работой и личной жизнью " все чаще встречается в описаниях должностей, таких как разработчик программного обеспечения, разработчик Java, разработчик веб-приложений или тестировщик. Тем не менее, каждый программист обязан соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Вам нужно научиться определять свои приоритеты, отделять работу от свободного времени, отдыхать, вести активный образ жизни и разумно планировать свои задачи. Поверьте - это сделает благое дело для вашей карьеры.

Перспективный разработчик стоит на пороге великого мира программирования, это решающий момент в его карьере. Он либо ухватится за эту возможность и заставит себя войти внутрь, либо останется на пороге и в конце концов будет вытеснен теми, кто более решителен и избегает ошибок, о которых повествует эта статья.