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ТАСС

Асад: сирийцы следят за СВО так же, как следили за боями с террористами в своей стране

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Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад.
Источник изображения: SANA via AP

Президент Сирии поздравил Россию с успешным проведением в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав РФ

БЕЙРУТ, 20 октября. /ТАСС/. Граждане Сирии следят за ходом специальной военной операции (СВО) России на Украине так же, как следили за боями с террористами в своей стране. Об этом заявил в четверг президент арабской республики Башар Асад в ходе встречи с российской делегацией во главе со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

По словам сирийского лидера, которые приводит государственное информационное агентство SANA, "сирийский народ следит за СВО так же, как следил за боями против террористов в Сирии, поскольку военные действия, которые ведет Россия, направлены на восстановление международного баланса".

Асад также поздравил российскую сторону с успешным проведением в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области референдумов о вхождении в состав РФ.

Говоря о развитии российско-сирийского сотрудничества, президент Сирии отметил "важность совместной работы в культурном и образовательном аспектах", поскольку, с его точки зрения, самая значимая цель состоит в достижении "интеграции на уровне народов [двух стран]". Он добавил, что "обстоятельства совместной войны с терроризмом также будут способствовать интеграции [российского и сирийского] народов с культурной и социальной точек зрения". 

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Персоны
Башар Асад
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