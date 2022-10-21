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Интерфакс-АВН

Глава британского Минобороны заявил, что сообщил Шойгу об инциденте с военными самолетами над Черным морем

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес довел до сведения министра обороны РФ Сергея Шойгу информацию об инциденте 29 сентября в небе над Черным морем с британским самолетом-разведчиком.

"Не имеющий вооружения самолет ВВС Британии Boeing RC-135 в ходе обычного патрулирования над Черным морем был встречен двумя российскими истребителями Су-27. (...) Один из истребителей выпустил ракету вблизи Boeing RC-135", - заявил министр в четверг в палате общин британского парламента.

Он подчеркнул, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве. Британский самолет завершил патрулирование и вернулся на базу.

"После этого потенциально опасного взаимодействия самолетов я выразил обеспокоенность непосредственно моему коллеге российскому министру обороны Сергею Шойгу", - продолжил Уоллес.

Он отметил, что впоследствии патрулирование Британией акватории Черного моря возобновилось, но к нему теперь привлекли боевые самолеты.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
KC-135
Су-27
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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