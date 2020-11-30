Приблизился к границе: Су-27 сопроводил американский самолет

Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем
Приближавшийся к границе РФ над Чёрным морем самолет-разведчик RC-135 ВВС США был вынужден сменить курс и развернуться после подъема в небо истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Таким образом, российский истребитель не допустил нарушения границы РФ американским самолетом.
Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа в субботу, 28 ноября, сопроводил и вынудил развернуться самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Чёрным морем.
Самолет был поднят для идентификации воздушной цели, приближавшейся к госгранице РФ над нейтральными водами Черного моря, приводит РИА «Новости» комментарий Национального центра управления обороной.
Су-27 сопроводил RC-135, а после того, как американский самолет сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.
«Полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», - пояснили в российском Центре.
В середине сентября нынешнего года российские истребители дежурных сил ПВО Южного военного округа - два Су-27 и два Су-30 - сопроводили три стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США над Черным морем.
Американские самолеты приближались к государственной границе России со стороны Украины. После разворота B-52 от границ РФ российский истребители вернулись на аэропорт базирования.
«Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», - заявила украинская сторона.
Приближение самолетов НАТО к границам России может привести к нежелательным инцидентам, которых ранее удавалось избегать только благодаря высокому уровню подготовки российских военных, рассказывал в сентябре главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.
По его словам, в последнее время самолеты Североатлантического альянса подлетают вплотную к российским границам, при этом каждый такой их маневр сопровождается приведением российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов в повышенную боевую готовность.
«Действия ВВС США и НАТО в корне противоречат заявлениям официальных лиц альянса о стремлении к недопущению инцидентов в ходе мероприятий боевой подготовки. В воздушном пространстве государственная граница не так четко выражена, как на земле. Поэтому боевой самолет, совершающий маневры на высокой скорости, за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории», - пояснял военный.
В начале осени британская военная авиация была замечена неподалеку от Мурманска, где базируются подводные лодки Северного флота России.
Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты НАТО стали имитировать ракетные удары по российской территории. Такая практика «настораживает», отметил глава военного ведомства - раньше это «была в основном разведка».
«Если раньше с той или иной частотой - конечно, не так, как сейчас, несколько реже - была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», - подчеркнул он.
Как рассказывал ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, сам подъем истребителя в воздух - дело довольно недешевое. К примеру, в зависимости от типа самолета и продолжительности полета, это может ориентировочно стоить от 3 до 5 млн руб.
Количество личного состава, обеспечивающее обслуживание воздушного судна на земле и наведение истребителя на цель, существенно превышает 200 военнослужащих.
«В этом случае возникает вопрос - так, может быть, этого не делать? Однако подобная постановка вопроса просто недопустима. Решение тут только одно - поднимать самолеты в воздух и при сближении с самолетами НАТО даже демонстрировать некоторую лихость (ее в Североатлантическом альянсе называют «опасным маневрированием»). В противном случае самолеты-разведчики блока НАТО начнут летать уже не над нейтральными водами, а над территорией нашей страны», - указывал аналитик.
Виктор Павлов