Войти
Газета.ru

Приблизился к границе: Су-27 сопроводил американский самолет

244
0
0
Сближение российского истребителя Су-27 с американским самолетом RC-135U над Балтийским морем, 19 июня 2017 года Master Sgt. Charles Larkin Sr/U.S. European Command
Сближение российского истребителя Су-27 с американским самолетом RC-135U над Балтийским морем, 19 июня 2017 года Master Sgt. Charles Larkin Sr/U.S. European Command.

Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Приближавшийся к границе РФ над Чёрным морем самолет-разведчик RC-135 ВВС США был вынужден сменить курс и развернуться после подъема в небо истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Таким образом, российский истребитель не допустил нарушения границы РФ американским самолетом.

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа в субботу, 28 ноября, сопроводил и вынудил развернуться самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Чёрным морем.

Самолет был поднят для идентификации воздушной цели, приближавшейся к госгранице РФ над нейтральными водами Черного моря, приводит РИА «Новости» комментарий Национального центра управления обороной.

Су-27 сопроводил RC-135, а после того, как американский самолет сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.

«Полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», - пояснили в российском Центре.

В середине сентября нынешнего года российские истребители дежурных сил ПВО Южного военного округа - два Су-27 и два Су-30 - сопроводили три стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США над Черным морем.

Американские самолеты приближались к государственной границе России со стороны Украины. После разворота B-52 от границ РФ российский истребители вернулись на аэропорт базирования.

Командование Воздушных сил Украины пообещало: подобные пролеты американских военных самолетов станут постоянными.

«Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», - заявила украинская сторона.

Приближение самолетов НАТО к границам России может привести к нежелательным инцидентам, которых ранее удавалось избегать только благодаря высокому уровню подготовки российских военных, рассказывал в сентябре главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

По его словам, в последнее время самолеты Североатлантического альянса подлетают вплотную к российским границам, при этом каждый такой их маневр сопровождается приведением российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов в повышенную боевую готовность.

«Действия ВВС США и НАТО в корне противоречат заявлениям официальных лиц альянса о стремлении к недопущению инцидентов в ходе мероприятий боевой подготовки. В воздушном пространстве государственная граница не так четко выражена, как на земле. Поэтому боевой самолет, совершающий маневры на высокой скорости, за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории», - пояснял военный.

В начале осени британская военная авиация была замечена неподалеку от Мурманска, где базируются подводные лодки Северного флота России.

По словам высокопоставленного источника газеты The Sunday Times в военных кругах Британии, собранная в результате подобных миссий информация поможет экспертам британского министерства обороны выявить «уязвимые стороны в обороне противника».

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты НАТО стали имитировать ракетные удары по российской территории. Такая практика «настораживает», отметил глава военного ведомства - раньше это «была в основном разведка».

«Если раньше с той или иной частотой - конечно, не так, как сейчас, несколько реже - была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», - подчеркнул он.

Как рассказывал ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, сам подъем истребителя в воздух - дело довольно недешевое. К примеру, в зависимости от типа самолета и продолжительности полета, это может ориентировочно стоить от 3 до 5 млн руб.

Количество личного состава, обеспечивающее обслуживание воздушного судна на земле и наведение истребителя на цель, существенно превышает 200 военнослужащих.

«В этом случае возникает вопрос - так, может быть, этого не делать? Однако подобная постановка вопроса просто недопустима. Решение тут только одно - поднимать самолеты в воздух и при сближении с самолетами НАТО даже демонстрировать некоторую лихость (ее в Североатлантическом альянсе называют «опасным маневрированием»). В противном случае самолеты-разведчики блока НАТО начнут летать уже не над нейтральными водами, а над территорией нашей страны», - указывал аналитик.


Виктор Павлов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
B-52
KC-135
Су-27
Су-30
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
СФ
Похожие новости
25.09.2020
Облетные маневры: американские В-52 проверили «Кавказ-2020»
21.09.2020
США отрабатывают удары по Сочи и объектам госуправления
16.09.2020
НАТО в Чёрном море: истребители РФ засекли бомбардировщики США
07.09.2020
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н над Украиной
07.09.2020
Изучали ПВО: бомбардировщики B-52 засекли около Крыма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС