Главному конкуренту Маска рассказали об опасности России и Китая в космосе

Официальные представители Космического командования США рассказали американскому миллиардеру Джеффри Безосу, владельцу компании Blue Origin, считающейся одним из главных конкурентов SpaceX Илона Маска, об опасности России и Китая в космосе. Об этом сообщает SpaceNews.

Представители Пентагона заявили, что в настоящее время Россия и Китай располагают лазерными системами, позволяющими ослеплять электрооптические камеры западных спутников. Другая возможность, которую имеет Пекин, — использование маневрирующих космических аппаратов для транспортировки спутников с одной орбиты на другую.

Отдельно отмечаются возможности «спутников-инспекторов», способных перемещаться на орбите вокруг заданного космического аппарата. Другая способность, которой располагают конкуренты США, — системы глушения связи, которые, по мнению американской стороны, в перспективе получат широкое распространение в космосе.

Особое внимание уделяется возможностям Москвы совершать кибертаки, а также системе частично-орбитального бомбометания, над которой активно работают в Китае.

В Пентагоне уверены, что по своим возможностям китайская глобальная навигационная система догоняет американскую, а «космическая война» для Пекина носит экономический характер.

В августе Центральное телевидение Китая сообщило, что Пекин произвел успешный запуск ракеты с экспериментальным многоразовым космическим аппаратом.