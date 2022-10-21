Войти
Lenta.ru

Главному конкуренту Маска рассказали об опасности России и Китая в космосе

192
0
0
Джефф Безос
Джефф Безос.
Источник изображения: © EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Официальные представители Космического командования США рассказали американскому миллиардеру Джеффри Безосу, владельцу компании Blue Origin, считающейся одним из главных конкурентов SpaceX Илона Маска, об опасности России и Китая в космосе. Об этом сообщает SpaceNews.

Представители Пентагона заявили, что в настоящее время Россия и Китай располагают лазерными системами, позволяющими ослеплять электрооптические камеры западных спутников. Другая возможность, которую имеет Пекин, — использование маневрирующих космических аппаратов для транспортировки спутников с одной орбиты на другую.

Отдельно отмечаются возможности «спутников-инспекторов», способных перемещаться на орбите вокруг заданного космического аппарата. Другая способность, которой располагают конкуренты США, — системы глушения связи, которые, по мнению американской стороны, в перспективе получат широкое распространение в космосе.

Особое внимание уделяется возможностям Москвы совершать кибертаки, а также системе частично-орбитального бомбометания, над которой активно работают в Китае.

В Пентагоне уверены, что по своим возможностям китайская глобальная навигационная система догоняет американскую, а «космическая война» для Пекина носит экономический характер.

В августе Центральное телевидение Китая сообщило, что Пекин произвел успешный запуск ракеты с экспериментальным многоразовым космическим аппаратом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
25.01.2022
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
10.06.2020
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
25.11.2019
The Telegraph (Великобритания): Китай и Россия в своей скрытой войне против Запада стремятся завоевать космос
29.11.2018
Владимир Кошлаков: Полет до Марса займет 7-8 месяцев
15.05.2017
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
13.04.2017
Россия встречает День космонавтики в условиях жесткой конкуренции
20.03.2017
Разбор полетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты