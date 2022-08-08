Китай запустил на орбиту многоразовый космический аппарат

Китай произвел успешный запуск ракеты-носителя с экспериментальным многоразовым космическим аппаратом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Отмечается, что запуск осуществили при помощи ракеты-носителя Long March-2F (CZ-2F, «Чанчжэн-2F») с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. После выполнения задач на орбите аппарат совершит посадку в заданном районе Китая.

Подробности об экспериментальном аппарате не приводятся. В публикации SpaceNews предположили, что китайский аппарат похож на американский мини-шаттл X-37B.

В июле 2021 года агентство «Синьхуа» сообщило, что китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет. Аппарат успешно приземлился на аэродроме Алашань-Юци.

В том же месяце в публикации еженедельника «Военно-промышленный курьер» предположили, что мини-шаттл X-37B может внезапно сбросить атомную бомбу в заданный район России.