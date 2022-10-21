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ТАСС

Politico: Киев осведомлен, что США могут сократить помощь в случае изменений в Конгрессе

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В Конгрессе США оказалось множество противников слишком активной помощи Украине
В Конгрессе США оказалось множество противников слишком активной помощи Украине.
Источник изображения: Ting Shen/Global Look Press

По данным издания, в рядах республиканцев наметился раскол по вопросу помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Американская администрация в последнее время не предупреждала власти Украины о том, что предоставляемая военная и другая помощь сократится в случае успеха Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре. Тем не менее Киев "прекрасно осведомлен" о такой перспективе. Об этом написала в четверг газета Politico со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский и его помощники активно пытались лоббировать демократов и республиканцев продолжать финансирование Киева.

Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее дал понять о возможности сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах. Как пишет Politico, в рядах республиканцев наметился раскол по вопросу помощи Украине. Некоторые республиканцы "с опаской относятся" к длительной финансовой поддержке Киева. Другие законодатели, среди которых и некоторые республиканцы, после комментариев Маккарти хотят активнее помогать Украине. В частности, они могут принять большой пакет помощи Украине в декабре, т. е. еще до того, как республиканцы, возможно, возьмут под контроль Палату представителей.

В частном порядке, как пишет газета, помощники президента США Джо Байдена говорят, что Маккарти продолжит поддерживать Киев в случае успеха на выборах, пусть и недолго. Также они прогнозируют, что некоторые республиканцы будут оказывать давление на своих однопартийцев, чтобы "деньги продолжали поступать".

В среду британская газета Financial Times сообщила, что в Киеве "были потрясены", когда услышали заявления Маккарти о возможном сокращении помощи. Глава парламентской фракции пропрезидентской партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия сказал изданию, что всего несколько недель назад украинская делегация посещала США и встречалась с законодателем, который заверил в "двухпартийной поддержке Украины в войне".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя заявления Маккарти, заявила, что американская администрация продолжит выделять помощь Украине так долго, как это будет необходимо, и ведет соответствующие обсуждения с законодателями.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут увеличить свое представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа Джо Байдена. 

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США
Украина
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