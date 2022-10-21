Во Франции представили макет перспективного авианосца

Французская компания Naval Group представила макет атомного авианосца PANG (Porte Avion Nouvelle Generation) в ходе выставки военно-морской техники Euronaval 2022. Перспективный корабль заменит авианосец «Шарль де Голль» в 2038 году, пишет Breaking Defense.

Водоизмещение корабля составит 75 тысяч тонн, а длина — до 310 метров. PANG получит энергетическую установку с двумя атомными реакторами, которые позволят эксплуатировать авианосец в течение десяти лет без перезагрузки ядерного топлива.

Корабль сможет нести 32 истребителя нового поколения, беспилотники и до трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye.

Авианосец построят на предприятии MO Porte Avions. «Ожидается, что первые ходовые испытания состоятся в 2036 году, корабль будет передан военно-морскому флоту в 2037 году и введен в эксплуатацию в 2038-м, после чего "Шарль де Голль" могут списать», — сказал директор предприятия Оливье де Сен-Жюльен.

В августе директор корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что у судостроительного завода «Залив» имени Бутомы, который входит в состав корпорации, есть технические возможности для строительства авианосца.