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Глава «Ак Барс» рассказал о возможностях для строительства авианосца

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Керченский судостроительный завод «Залив»
Керченский судостроительный завод «Залив».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

У Судостроительного завода «Залив» имени Бутомы (входит в состав судостроительной корпорации «Ак Барс») есть технические возможности для строительства авианосца. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов на форуме «Армия-2022».

«Он [завод] позволяет сегодня все там разместить, поскольку располагает соответствующими площадями и инфраструктурой», — указал глава корпорации, отвечая на вопрос о перспективах строительства авианосца с учетом возможностей предприятия. Он отметил, что «Ак Барс» проводит работу по модернизации завода.

Мистахов добавил, что строительство кораблей, которые производят на верфи, позволяет «приобрести определенные компетенции». Также он заметил, что решения о производстве судов принимает государство. «Наша главная задача — обеспечить развитие завода в рамках подготовки производства, развитие знаний и умений наших специалистов», — подчеркнул глава «Ак Барс».

Завод «Залив», который расположен в Керчи, является крупнейшим судостроительным и судоремонтным предприятием в Крыму. На заводе строят универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23900.

В июле источник ТАСС рассказал, что док 35-го судоремонтного завода осушили перед началом ремонта единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».

В мае 2021 года «Известия» сообщили, что Министерство обороны России рассматривает три проекта авианосцев для Военно-морского флота России.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Залив СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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