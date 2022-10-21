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Интерфакс-АВН

США заявили о готовности ввести санкции для предотвращения передачи России "опасных вооружений"

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - США готовы вводить санкции, чтобы предотвратить предполагаемую передачу России иранских беспилотников, якобы используемых в ходе специальной военной операции на Украине.

"Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного вооружения России", - говорится в сообщении, распространенном американским госдепом.

"Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В госдепе добавили, что США также продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, включая средства противовоздушной обороны.

Ранее высокопоставленный чиновник Евросоюза сообщил журналистам, что вопрос о предполагаемом использовании Россией на Украине беспилотников иранского производства войдет в дискуссию европейских лидеров на саммите ЕС 20-21 октября.

"Что касается санкций против Ирана, то мы надеемся, что они будут утверждены до Европейского совета", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их на условии анонимности в Брюсселе в среду с повесткой саммита и отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Ирана за беспилотники.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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