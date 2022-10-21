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Капитан рассказал о маневренности российского «Ильи Муромца» без штурвала

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Ледокол "Илья Муромец"
Ледокол "Илья Муромец".
Источник изображения: https://twitter.com/mod_russia

Первый за почти полвека построенный исключительно для нужд Военно-морского флота (ВМФ) России ледокол — «Илья Муромец» проекта 21180 — отличает колоссальная маневренность. Об этом ТАСС рассказал капитан корабля Виктор Осипов.

Агентство напоминает, что у «Ильи Муромца» как такого нет штурвала, поскольку этот корабль управляется винто-рулевыми колонками.

«У ледокола колоссальная маневренность. Это важно: мы можем избегать при движении лишнего контакта со льдом и сохранять корпус, двигаясь по полыньям. Любой контакт со льдом — опасность. Крейсерская толщина льда, доступная нам, — до метра, набегами — до полутора метров», — сказал капитан.

В марте 2020 года Mil.Press FlotProm три осведомленных отраслевых источника сообщили, что новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М, создаваемый для ВМФ России, получит элементы системы электрообогрева (СЭО), разработанные в Великобритании и США.

В июне в Санкт-Петербурге спустили на воду первый за 45 лет военный ледокол «Илья Муромец».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Проекты
2020-й год
21180
21180М
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