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Новейший ледокол ВМФ России «обогреют» Великобритания и США

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Ледокол Северного флота «Илья Муромец»
Ледокол Северного флота «Илья Муромец».
Источник изображения: Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М, создаваемый для Военно-морского флота (ВМФ) России, получит элементы системы электрообогрева (СЭО), разработанные в Великобритании и США, рассказали Mil.Press FlotProm три осведомленных отраслевых источника.

Согласно агентству, элементы СЭО будут производиться на совместном предприятии российского «Севкабеля» и британо-американской компании nVent, запущенном в 2018 году, где в настоящее время выпускаются системы промышленного обогрева торговой марки Raychem.

Mil.Press FlotProm отмечает, что ледокол «Илья Муромец» проекта 21180 ВМФ использовал российскую СЭО с российской элементной базой, которая аналогична решению, предлагаемому к применению на «Евпатии Коловрате». При этом собеседник агентства из «Севкабеля» затруднился ответить на вопрос о том, будут ли СЭО для «Евпатия Коловрата» полностью российскими.

В феврале Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники и военно-морских НИИ и КБ, написало, что проект 23560 «Лидер» российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером.

«Евпатий Коловрат» заложили в декабре 2018 года. Водоизмещение ледокола составит четыре тысячи тонн. «Евпатий Коловрат» сможет развивать скорость до 14 узлов и ломать льды толщиной 1 метр. Экипаж судна — примерно 30 человек. Автономность плавания — один месяц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Проекты
21180
21180М
23560 Лидер
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