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Военное обозрение

Постпред Ирана в ООН отверг западные обвинения в поставках иранских дронов России для их использования в ходе конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Число нападок на Иран вплоть до предложений признать эту страну «государством-спонсором терроризма» со стороны Украины и других сателлитов США в последнее время значительно выросло. Причина состоит в том, что с высокой степенью эффективности в отношении военных и инфраструктурных объектов Украины используются барражирующие боеприпасы «Герань-2», которые в Киеве называют «поставленными Ираном России дронами Shahed-136».

Обращает на себя внимание заявление главы литовского МИД, который фактически утверждает, что вооружать в современном мире в ходе российско-украинского конфликта можно исключительно Украину. А кто оказывает помощь России, должен быть подвергнут санкциям. Такая «логика» марионеточного прибалтийского режима.

В итоге американской стороной было инициировано закрытое заседание Совбеза по иранскому вопросу, причём с угрозами уже по ядерной сделки, из которой сами США ранее и вышли.

Постпред Ирана в ООН заявил о том, что все обвинения в адрес Тегерана со стороны Запада беспочвенны. Амир Иравани отверг эти обвинения, заявив, что никаких доказательств того, что Иран поставлял БПЛА для применения их Россией в ходе конфликта на Украине нет и быть не может.

Также иранский дипломат прокомментировал заявления «обвинителей» о попытке увязать якобы передачу беспилотников с ядерной сделкой. По словам Амира Иравани, в тексте сделки нет ни одного пункта, который бы хоть как-то увязывал её с экспортом Ирана оружия в ту или иную страну мира.

Иравани, обращаясь к постпреду США:

Вы это сами прекрасно знаете. Очень жаль, что ради политической повестки идёт настоящая дезинформационная кампания с попыткой увязать соглашение с тем, что к нему не имеет вообще никакого отношения.
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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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