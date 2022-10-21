В ВМС США заявили о необходимости приложить усилия, чтобы Китай не догнал Штаты в военном использовании искусственного интеллекта

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Группа технических и политических экспертов заявила, что ВМС США рассматривают искусственный интеллект с двух точек зрения: инфраструктура, обеспечивающая работу беспилотных систем, и технологии, предназначенные для улучшения того, как моряки и их командиры принимают решения.

Результат, предоставляемый искусственным интеллектом (ИИ), заключается в том, чтобы либо помочь человеку, либо дополнить осуществляемые им пилотируемые операции беспилотными средствами, сказал Бретт Воган, главный пресс-офицер ВМС, выступая в Военно-морском институте США. В таком случае, человек всегда будет в курсе событий и сможет играть центральную роль.

По большому счету, искусственный интеллект предназначен для того, чтобы дополнять и предоставлять человеку, принимающему решения, ряд вариантов и рекомендаций

— сказал Воган.

Это не значит, что система ИИ не может принимать некоторые решения, сказал он. По словам Вогана, в некоторых ситуациях с беспилотными судами, например, при обходе подводной скалы, ИИ может обойтись и без участия человека.

Цель Пентагона в отношении ИИ — использовать его для достижения конкурентного преимущества, сказал генерал-лейтенант в отставке Майкл Гроен, бывший директор Объединенного центра искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в данный момент играет ключевую роль в продолжающихся ВМС испытаниях беспилотных кораблей на Ближнем Востоке. Об этом заявил на прошлой неделе командующий 5-м флотом США вице-адмирал Брэд Купер.

По его словам, гражданские лица и военные уже привыкли к использованию ИИ, в том числе на обычных кораблях. Он используется в прокладывании курса, анализе особенностей навигации в определённой акватории, срабатывании системы оповещения о приближающейся подводной преграде.

Для военных ИИ может помочь показать командирам дополнительные возможности или риски, точно так же, как навигационные приложения могут предложить другой маршрут в зависимости от трафика.

По словам Сэма Тангреди, профессора национальной, военно-морской и морской стратегии в Военно-морском колледже США, Китай ранее заявлял, что хочет стать лидером в области ИИ. И, как отмечают в ВМС США, необходимо приложить все усилия, чтобы Китай не смог догнать Соединённые Штаты в военном применении искусственного интеллекта. При этом предлагается не только развивать собственный ИИ для ВМС, но и препятствовать Китаю заниматься развитием его технологий в военной сфере. Одна из мер - запрет на экспорт в Китай полупроводниковых технологий нового поколения.