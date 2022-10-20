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Военное обозрение

Аналитический центр Heritage Foundation оценил боеготовность ВС США как «неудовлетворительную»

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Источник изображения: topwar.ru

Американцам нравится думать, что вооруженные силы США по-прежнему впереди планеты всей, т.е. являются самыми сильными в мире. Периодически это подтверждают различные журналы, публикующие рейтинги армий мира, постоянно размещая американскую на самом верху таблицы. Однако объективные оценки показывают, что ВС США далеко не так сильны как хотелось бы политикам в Вашингтоне.

Аналитический центр Heritage Foundation, подготовивший очередной ежегодный доклад по боеготовности ВС США, оценил ее на "неуд". Как заявляют аналитики, вооруженные силы США не способны обеспечить национальную безопасность страны, так как являются слишком слабыми для этого.

На сегодняшний день индекс боеготовности американской армии самый низкий за последние девять лет. Согласно исследованию, ВС США не способны выстоять даже в одном региональном конфликте, а при участи в двух - проигрыш гарантирован. И это не запугивание обывателя, а объективная оценка состояния ВС на фоне роста напряженности с Россией и Китаем, армии которых также занимают верхние строчки различных рейтингов, стоя чуть ниже США.

Источник изображения: topwar.ru

Если посмотреть на таблицу, составленную аналитиками, то хуже всего дела обстоят в Военно-воздушных силах. Неизвестно по каким критериям они оценивались, но в докладе прямо написано - хуже всех. На второе место с конца поставлены Военно-космические силы и Военно-морские силы США, они хоть и относительно слабы, но вроде что-то сделать смогут. Сухопутные силы или Армия США - более-менее боеготовы, но примерно на 50%. Лучше всех к конфликту готовы ядерные силы США и Корпус морской пехоты, хотя их состояние оценено далеко не на 100%.

Кстати, о том, что ВС США не готовы к региональным конфликтам со странами уровня России или Китая, говорят уже давно, причем и в самих США. Уровень, на котором американцы выиграют без проблем - локальный конфликт, где им будет противостоять армия без авиации, ракет и т.д. С другой стороны, за 20 лет США так и не смогли победить в Афганистане, несмотря на свое технологическое преимущество.

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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