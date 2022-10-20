В Польше насторожились возможностями российских систем ПВО

В окрестностях белгородского аэропорта после удара украинской авиации были найдены элементы ракет, которые предназначены для уничтожения обнаруженных радаров, пишет польское издание Defence24. Авторы материала указывают, что объект использовался Россией.

Точные данные о потерях России при нанесении ударов по «военно-воздушной базе» в Белгороде отсутствуют, однако Москва сообщила о поражении двух украинских самолетов системами противовоздушной обороны (ПВО) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Отмечается, что бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-27 должны были запустить ракеты, приблизившись к аэропорту, однако российские ПВО отследили их и открыли огонь. Издание подчеркивает, что украинские самолеты были поражены на расстоянии не менее 217 километров, что является рекордом для ЗРК С-300: системы настигли их уже над Полтавской областью.

По имеющимся данным, пишет польское издание, средства ПВО действительно настигли их уже над Полтавской областью. Оба самолета были поражены на расстоянии не менее 217 километров, что является рекордом для ЗРК С-300, пишет издание. Авторы материала признали, что воздушный бой после ударов по аэропорту стал проверкой возможностей российских систем ПВО, которые доказали свою эффективность, а также насторожили своими возможностями военных.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские самолеты могут поражать цели в ходе специальной военной операции по защите Донбасса без захода в зону действия противовоздушной системы, которую западные страны планируют развернуть на Украине.

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