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В России допустили бесполезность западных систем ПВО для Украины

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Комплекс ПВО IRIS-T на выставке в Берлине
Комплекс ПВО IRIS-T на выставке в Берлине.
Источник изображения: © CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina

Российские самолеты могут поражать цели в ходе специальной военной операции по защите Донбасса без захода в зону действия противовоздушной системы (ПВО), которую западные страны планируют развернуть на Украине. Возможную бесполезность западного оружия в беседе с РИА Новости допустил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, успех развертывания ПВО зависит от того, как именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать западные зенитные ракетные комплексы (ЗРК).

«С этой точки зрения задача защитить небо — не первостепенная. Куда важнее, как именно ВСУ применят поставленные экземпляры — в городской застройке, полях, лесополосе. Причем российские самолеты располагают авиационными средствами поражения, которые позволяют выполнять задачи без входа в зону действия западных ЗРК», — считает специалист.

По его мнению, Германия и союзники по альянсу будут стремиться испытать системы Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) и Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) в «одной связке со спутниковой и воздушной разведкой, объединенных единой командной линией».

В октябре Пентагон пообещал поставить Украине системы NASAMS уже в ближайшие недели.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
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