ВС РФ используют в СВО комплексы, способные глушить телефоны ВСУ в радиусе до 30 км

Система может не только ставить помехи, но и рассылать SMS, добавили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие используют комплекс "Леер-3", который помогает глушить в течение десятков часов связь ВСУ в радиусе до 30 км. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

Комплекс "Леер-3" подавляет GSM-связь при помощи помех, которые передаются беспилотником "Орлан-10" со специальными передатчиками радиосигнала. Подобная аппаратура блокирует работу любых устройств в определенных диапазонах, при этом полностью сотовые сети не блокируются.

"Глушить телефоны ВСУ в радиусе до 30 километров комплекс может, пока беспилотник в небе, десятки часов. Более чем достаточно для подхода в указанный район наших подразделений", - отметили в ведомстве, уточнив, что комплекс может подавить сразу около двух тысяч абонентов.

Система может не только ставить помехи, но и рассылать SMS. "Цели у массовых рассылок бывают разные. Кроме психологического давления на бойцов ВСУ часто приходится заниматься оповещением мирных жителей на Украине", - пояснили в Минобороны России.

Однако основная задача для комплексов "Леер-3" - обнаружение массового скопления абонентов сотовой связи в лесных массивах, вдоль русла рек, в деревенских сараях и других нехарактерных для этого местах. "Координаты таких скоплений незамедлительно передаются в штаб для принятия дальнейших решений", - заключили в оборонном ведомстве.