Министры обороны США и Великобритании на встрече в Вашингтоне обсудили помощь Киеву

Еще одной темой беседы Ллойда Остина и Бена Уоллеса стала важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Бен Уоллес во вторник на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию на Украине и военную помощь Киеву. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Они обсудили продолжающиеся усилия по поддержке Украины, в том числе за счет предоставления помощи в сфере безопасности, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности <...>", - говорится в пресс-релизе.

В Вашингтоне Уоллес встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. "Они подчеркнули свою приверженность тому, чтобы продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности", - отметила по итогам встречи пресс-служба Белого дома. Ранее газета Evening Standard сообщила, что визит, с которым Уоллес отправился в США, носит чрезвычайный характер. По ее данным, министр отменил выступление в комитете по обороне британского парламента, которое было назначено на 18 октября, и вылетел в Соединенные Штаты.

В Пентагоне в тот же день состоялась встреча главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли и начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина. Стороны обсудили украинскую тематику, ситуацию в сфере безопасности в Восточной Европе "и другие вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес", говорится в пресс-релизе Минобороны США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.