Войти
ТАСС

Министры обороны США и Великобритании на встрече в Вашингтоне обсудили помощь Киеву

395
0
0
Бен Уоллес
Бен Уоллес.
Источник изображения: topwar.ru

Еще одной темой беседы Ллойда Остина и Бена Уоллеса стала важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Бен Уоллес во вторник на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию на Украине и военную помощь Киеву. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Они обсудили продолжающиеся усилия по поддержке Украины, в том числе за счет предоставления помощи в сфере безопасности, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности <...>", - говорится в пресс-релизе.

В Вашингтоне Уоллес встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. "Они подчеркнули свою приверженность тому, чтобы продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности", - отметила по итогам встречи пресс-служба Белого дома. Ранее газета Evening Standard сообщила, что визит, с которым Уоллес отправился в США, носит чрезвычайный характер. По ее данным, министр отменил выступление в комитете по обороне британского парламента, которое было назначено на  18 октября, и вылетел в Соединенные Штаты.

В Пентагоне в тот же день состоялась встреча главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли и начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина. Стороны обсудили украинскую тематику, ситуацию в сфере безопасности в Восточной Европе "и другие вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес", говорится в пресс-релизе Минобороны США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
12.10.2022
ЕС рассчитывает на газ из этой страны. Однако есть одно но
10.10.2022
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»
31.03.2022
Украина — конец мира по-американски
30.03.2022
Такера Карлсона обвинили в "кремлевской пропаганде". В США за него заступились
18.01.2022
Foreign Affairs (США): НАТО пора захлопнуть свои двери
29.04.2020
Пандемия, говорите?
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:25
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 15:04
  • 35757
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты
  • 19.10 17:07
  • 0
Молодежь, революция, война. Перспективы развития военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь
  • 19.10 16:46
  • 1
Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов
  • 19.10 14:29
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВС РФ ИМУЩЕСТВО НА 10 000 000 РУБЛЕЙ