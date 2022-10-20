Морозы покажут, чего стоит военная помощь Запада Украине

Гуаньча: США спланировали конфликт на Украине, чтобы уничтожить Россию

Госдолг США вскоре достигнет установленного потолка, что поставит под угрозу само существование страны, пишет пользователь портала "Гуаньча". Вашингтон спасет конфликт на Украине. Он рассчитывает заполучить российские ресурсы и европейский капитал. Зима покажет, осуществятся ли его планы.

Конфликт между Россией и Украиной по-прежнему продолжается, и все стороны становятся все энергичнее.

Прежде всего, члены НАТО начали действовать жестко. На следующей неделе альянс планирует провести учения по ядерному сдерживанию. Как будто полагая, что этот факел недостаточно ярко горит, генеральный секретарь НАТО даже выступил на пресс-конференции с угрозами в адрес России и прямо заявил, что Москве не дадут победить.

Есть ли признаки того, что Россия применит ядерное оружие? Ответ НАТО: нет.

Так намерен ли альянс принимать непосредственное участие в российско-украинском конфликте? Генеральный секретарь: не намерен.

Объявление о ядерных учениях было сделано не из соображений безопасности и не из страха перед прямым столкновением с Москвой. Это скорее является сигналом того, что, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Кремля, НАТО решительно предоставила Украине трибуну для дипломатии и собирается официально вмешаться в ситуацию.

13 октября официальные лица ЕС выступили с резкими предупреждениями к Путину о необходимости уничтожения российской армии в случае применения ядерного оружия. Такое провокационное отношение и открытое подливание масла в огонь явно не способствуют умиротворению конфликта.

Почему страны НАТО так упрямы и бесстрашны?

Судя по действиям европейских стран, они настроены поддерживать Украину до конца. Европа помогает Киеву, несмотря на то, что она сильно зависит от России в плане продовольствия и энергии; несмотря на то, что ее безопасность тесно связана с Москвой; несмотря на то, что у Кремля нет намерения подавить ЕС; несмотря на то, что Россия всегда стремилась к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

Европа должна поддерживать Украину, даже если простой народ не сможет принять горячую ванну этой зимой; даже если огонь войны выжжет землю континента; даже если большинство людей в регионе осознает, что то, что они делают, неправильно.

Зачем ЕС идет на такой риск, раздражая и нервируя Россию? Первопричина по-прежнему кроется в Америке. Когда мы смотрим на европейские страны, мы по привычке рассматриваем их как независимые суверенные государства.

Но на самом деле это утверждение неверно. По сути они не что иное, как отдельная часть Соединенных Штатов.

Для того, чтобы упростить понимание, проведем аналогию. После Второй мировой войны многие европейские страны как бизнесмены оказались на грани "банкротства". В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу, — в истории это событие известно как "план Маршалла".

После распада Советского Союза — второго "большого босса" — его выгнали из совета директоров, и Соединенные Штаты стали держателем контрольного пакета акций Европы. Чтобы лучше контролировать регион, США взрастили проамериканские силы в политической, военной, экономической, финансовой, культурной и других важных областях национального хозяйства и жизнедеятельности людей и с помощью перекрестного владения ценными бумагами и других методов расшатали устои местных властей.

Поэтому европейские страны только на поверхности суверенные государства, на самом деле они лишь филиалы США.

Как филиал может принимать независимые решения? Стоит только руководству придумать какую-то идею, как американские органы безопасности в Европе за считанные минуты доставят его в тюрьму в Гуантанамо.

Вот причина, по которой мы часто видим, как ЕС следует за Соединенными Штатами, чтобы творить совершенно глупые вещи.

Помните, что сказал Путин после начала российско-украинского конфликта? "Страна может быть либо суверенным государством, либо колонией. Промежуточного состояния нет. В мире всего несколько по-настоящему суверенных стран". Эти суверенные державы можно пересчитать по пальцам одной руки, и Европа с членами НАТО, будучи "марионетками" Штатов, в них явно не входят. Вот почему континент часто идет против здравого смысла и делает то, что посторонним кажется странным. Он просто реализуют решения головного офиса.

Почему Соединенные Штаты так поступают?

Многие люди не понимают, почему Соединенные Штаты бросают собственные активы — Европу — в печь. Они же должны больше всех стремиться к миру, иначе, если российско-украинский конфликт выйдет из-под контроля, инфраструктура Европы будет разрушена. Не обесценит ли это американские активы?

На самом деле нет.

Давайте поподробнее рассмотрим ситуацию в США. Текущая экономическая обстановка не слишком оптимистична. 13 октября министерство финансов страны обнародовало данные, свидетельствующие о том, что ее общий госдолг достиг 31,1 триллиона долларов.

Многие читатели не могут представить себе, что это за число. Вы должны знать, что общий ВВП Соединенных Штатов в 2021 году составил всего 23 триллиона долларов, а это означает, что все американцы, даже если они не будут есть и пить целый год, все равно останутся должны внешнему миру восемь триллионов.

Установленный законом потолок долга в США составляет 31,4 триллионов долларов, и New York Times уже назвала этот момент "серьезной финансовой вехой". Насколько она серьезна? Как только Рубикон будет пройден, мы уже не сможем точно утверждать, что Америка продолжит свое существование.

Очень вероятно что звезды на флаге США будут сняты и заложены. Как когда-то американцы получили Аляску, так и в будущем, не исключено, будут вынуждены ее вернуть. Так когда же США преодолеют этот рубеж? Судя по темпам роста госдолга, это произойдет в течение полугода.

Головной офис почти обанкротился, так стоит ли ему беспокоиться о филиалах? Филиалы можно принести в жертву ради сохранения штаб-квартиры, — ведь их всегда можно открыть заново.

Взгляните, каким радужным мечтам предаются Соединенные Штаты:

Во-первых, они спланировали украинский конфликт, чтобы уничтожить Россию. В случае успеха ее огромные ресурсные активы смогут одним махом погасить внешний долг США. Ситуация такая же, как при распаде Советского Союза — тогда Америка разрешила внутренний финансовый кризис, получив дивиденды с активов СССР.

Во-вторых, благодаря конфликту большое количество капитала начнет утекать из России и Европы, и часть однозначно осядет в Штатах, что в определенной степени на некоторое время смягчит американский долговой кризис.

В-третьих, даже если Европа глубоко увязнет в кризисе и у нее возникнут большие проблемы с экономикой и обеспечением уровня жизни населения, США явно не понесут больших потерь. Ведь в конце концов головной офис не бьет сам по себе. Все, что ему нужно будет сделать, — это выразить беспокойство и сочувствие.

Если взглянуть на конфликт с такого ракурса, то становится ясно, что за ним стоит безумная Америка. Россию заставили защищаться, от Украины потребовали невозможного, НАТО тоже втянули в эту игру.

Выдержит ли Россия давление?

От утечек на нитках "Северного потока" до взрыва на Крымском мосту, от кадровых перестановок в армии до украинских ракет, бомбящих границы России... Конфликт продолжается, и Запад с одной стороны вливает в Украину деньги, продовольствие и военную технику, а с другой, размахивая санкционной палкой, загоняет Москву в угол широкой сетью.

Кажется, что ситуация очень сложная, но с приходом зимы для Кремля может наступить переломный момент.

Для начала, европейские страны сейчас столкнулись с серьезной нехваткой энергии. Многие простые люди не имеют возможности отапливать свои дома. Их правительства настаивают на борьбе с Россией невзирая на страдания людей, что может привести к вспышке народного недовольства в регионе. Армия ЕС в итоге будет не на Украине, ей придется разбираться с внутренней "революционной" головной болью.

В то же время Россия сама обеспечивает свою военную силу, а разрабатываемое и используемое ею вооружение подходит для операций в погодных условиях в высоких широтах, но высокотехнологичное оборудование, поставляемое Западом Украине, не сможет противостоять холодной зиме, как уже было с немецкой военной техникой во Вторую мировую войну. Так что с приходом морозов еще предстоит увидеть, чего стоит военная помощь Запада.

Кроме того, зима удорожит и без того дорогую линию снабжения Украины, и, по оценкам, к прежней сумме транспортных расходов Западу придется приписать в конце ноль. В то же время у России почти неисчерпаемые ресурсы, такие как уголь, нефть, древесина и полезные ископаемые. Теоретически Москва не будет испытывать никаких трудностей с поставками материально-технических и военных материалов.

Останутся ли у и без того бедных, но продолжающих ухмыляться США "обширные" финансовые возможности для поддержки Украины?

Если за короткий промежуток времени Россию не удастся победить, это станет катастрофой для Америки. Поскольку экономика США продолжает слабеть, это только вопрос времени, когда американские филиалы начнут искать другие пути для выживания.

При этом сами Штаты – страна, основанная иммигрантами, и большинство людей, которые были вынуждены покинуть родину по разным причинам, приехали именно туда, сделав ставку на свою жизнь и удачу.

В наше время невооруженным глазом видно, что экономика США все слабеет, уровень безработицы растет, а раскол и социальное расслоение общества углубляются. Смогут ли американцы сплотиться и преодолеть трудности — пока большой вопрос. Союзники, которые находятся под постоянным давлением Соединенных Штатов, неизбежно сделают более осознанный выбор, когда там начнутся проблемы.

По мере эскалации конфликта между Россией и Украиной антиамериканский и антигегемонистский лагерь в международном сообществе обретает единство. Все больше стран отчетливо осознают, что Штаты лучше всего умеют вредить своим союзникам ради достижения своих интересов.

Конечно, невозможно сейчас заключить, кто выйдет из конфликта окончательным победителем. Однако если Америка продолжат предавать своих соратников ради личной выгоды, ее репутация впредь только ухудшится, а друзей станет все меньше.

Комментарии читателей:

gg5481

Запад: "Пусть Украина сражается до последнего украинца!" Америка: "Пусть Европа держится до последней капли крови!" Россия: "Давайте все немного выдохнем, в любом случае, у Европы еще много крови". Индия: "Вы уже выпили всю свою кровь, так что давайте поедим немного вашего мяса".

Наблюдатель за первым нечеловеческим юанем

Киев на грани, кто следующий? Вот что беспокоит европейцев. Чем ближе к концу Украины, тем больше они тревожатся. Почему так много людей настроены антироссийски, ведь Москва здесь ни при чем, ее саму вынудили?

Счастливый мирянин

Чего Европа волнуется? Разве она не была всецело довольно своим падением? У них есть "свобода, демократия и права человека", чтобы защитить себя! Эти ценности могут магическим образом утолить голод, уберечь от холода и излечить все болезни... Чудесная вещь!

guan_16579492412634

Теперь, когда я думаю об этом, европейцы просто получили пинок от истории. Они взлетели как колониальные державы, затем стали полем боя для двух мировых войн и привыкли к тому, что живут в аду. Сейчас они замерзают, но все равно терпят. Какой бунт, какая революция, не будет этого.

Запертый в Цзюсю волк

Вопрос госдолга очень легко решить. Конгресс США просто продолжит повышать потолок и дело с концом. Что касается того, когда все это рванет, — никто не знает.

Бухгалтерский учет

Все украинцы — это "высококачественное" белое население, которое может быстро восполнить нехватку рабочей силы в Европе. Лагеря украинских беженцев намного роскошнее, чем ближневосточных. Также существует зеленый коридор для получения украинцами гражданства ЕС. Конфликт не закончится, пока там остается молодая рабочая сила. Когда все население эмигрирует, будет ли вообще существовать такая страна, как Украина?

guan_1635472521121

Главная причина всего этого в том, что люди, которые пережили Вторую мировую войну, в основном уже умерли, а сегодняшние люди не знают ее жестокости.