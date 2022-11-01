Печи-камины: что собой представляют и из чего их делают

Традиционные камины, оснащенные прямым дымоходом и имеющие открытую топку, выглядят стильно, но современным владельцам домов хочется получить более практичное и стильное устройство. Именно таким является печь-камин. Она объединяет в себе плюсы классической печи и камина. От первой она берет способность поддерживать тепло в течение продолжительного времени, а от второго – весьма эстетичный вид.

Преимущества и особенности конструкции печи-камина

Это оптимальный вариант для вашего дома, обладающий большим числом преимуществ. К ним относится компактность – габариты, как правило, меньше, чем у классических каминов, соответственно – конструкцию можно разместить даже в том помещении, которое не отличается большими размерами.

Монтаж простой – устройство легко устанавливается в любой комнате, где имеется дымоход, подключить ее к нему несложно. Стоит упомянуть полную безопасность – топку закрывает высокопрочное стекло, не позволяющее попадать в комнату углям. Впрочем, некоторые владельцы домов все равно закрывают пространство перед конструкцией чем-нибудь негорючим.

Есть возможность выбора различных видов твердотельного топлива. Традиционным вариантом являются дрова, стоит учитывать, что поленья требуются сухие, а по размеру они должны быть не более двух третей от размера топки. Также можно применять пеллеты или брикеты.

Чистить печь-камин легко. Многие версии оснащаются съемным зольником, что значительно упрощает процедуру. Некоторые варианты поддерживают самоочищение.

Сегодня доступно много разных печей-каминов, в этом ассортименте любой покупатель сможет подобрать что-то для себя. Можно выбрать вариант в классическом стиле, есть и решения для поклонников модерна и т. д. Найти можно вариацию под любой интерьер, все зависит от того, какой вы хотите у себя дома дизайн.

При выборе надо обращать внимание на бренд. Наиболее популярны у нас в стране «Астов», «Литком» и «Экокамин». Они качественные, имеют стильный дизайн, а еще – им не грозят санкции. Соответственно – запчасти к ним будут в любое время, даже спустя много лет.

Из каких материалов делают печи-камины

По используемому материалу модели делятся на варианты из металла и кирпича. Первые подразделяются на версии из стали и чугуна. Чугунные версии отличаются долговечностью, прослужить они могут действительно долго. Они остаются весьма популярными. Нюанс только один – чугун плохо переносит резкие перепады температур. Чугунная модель – это не только выгодное, но и достаточно удобное решение. Отдельный фундамент для конструкции не нужен, будут необходимы только защитные экраны для пола и стены.

Сложного ухода не требуется, достаточно регулярно чистить зольник и топку. Подходит и для небольшой дачи, и для крупного коттеджа – в любых условиях гарантирует уют и тепло.

Топка стальных конструкций оснащается внутренней футеровкой, которая требует периодической замены. Частота зависит от примененного для теплоизоляции материала. Чаще всего задействуется и недорого стоит шамотный кирпич. Также применяют вермикулит – он более современный, при этом плотнее и тверже. Повышенной прочностью отличается литьевой шамот. Металлические конструкции стремительно нагреваются, отдача тепла идет с высоким КПД. Они имеют современный дизайн и позволяют насладиться живым огнем.

В производстве кирпичных печей-каминов используется специальный огнеупорный кирпич. В силу специфических особенностей данного материала конструкции отличаются долговечностью, прочностью и износостойкостью.

Печи-камины сейчас – это востребованное решение, которое обеспечит ваше жилье теплом.