В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить поставки Ираном ракет "земля-земля" РФ

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во вторник заявил, что не в состоянии подтвердить предположения о возможной поставке Ираном ракет класса "земля-земля" России.

На регулярном брифинге для журналистов в Минобороны США его попросили подтвердить утверждения СМИ о том, что Тегеран готовится отправить Москве эти ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. "Я видел сообщения в прессе об этом. На данный момент у меня нет никакой информации, подтверждающей это", - ответил Райдер.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

Во вторник Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке иранских дронов Россией, этот вопрос нужно переадресовать Минобороны. Он также подчеркнул, что РФ использует беспилотники отечественного производства.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.