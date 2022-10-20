Пентагон заявил, что не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

Однако в США заявили, что готовы отреагировать на такой шаг

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Пентагон признает отсутствие каких-либо признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия, но заверяет, что готов отреагировать на такой шаг, задействовав американский потенциал сдерживания. Такую позицию изложил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Его спросили, может ли Пентагон заверить американцев в том, что военные США готовы отреагировать на якобы возможное примирение ядерного оружия Россией. "Да, мы в полной мере готовы", - ответил Райдер. "Мы продолжаем следить за ситуацией очень пристально", - добавил он. "В то же время мы не видели каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие. Другие [должностные лица США] заявляли, что будут последствия. Но я не стану говорить, какими они будут. Лишь отмечу, что мы следим круглосуточно и будем готовы отреагировать, если нам придется", - добавил представитель Пентагона. "Мы в течение многих лет сохраняем очень мощный потенциал сдерживания. Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками по всему миру для обеспечения сдерживания", - заверил в связи с этим Райдер, говоря о том, к каким именно шагам готов Вашингтон.

"В то же время мы не видели каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие. Другие [должностные лица США] заявляли, что будут последствия. Но я не стану говорить, какими они будут. Лишь отмечу, что мы следим круглосуточно и будем готовы отреагировать, если нам придется", - сказал представитель Пентагона. "Мы в течение многих лет сохраняем очень мощный потенциал сдерживания. Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками по всему миру для обеспечения сдерживания", - заверил в связи с этим Райдер, говоря о том, к каким именно шагам готов Вашингтон.

Генералу также был задан вопрос, планирует ли Остин обсудить с британским коллегой Беном Уоллесом в Вашингтоне якобы имеющуюся возможность применения Россией ядерного оружия на Украине. Представитель Пентагона не дал однозначного ответа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.