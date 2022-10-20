Войти
ТАСС

Пентагон заявил, что не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

394
0
0
Вид на Пентагон в штате Виргиния, США
Вид на Пентагон в штате Виргиния, США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond

Однако в США заявили, что готовы отреагировать на такой шаг

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Пентагон признает отсутствие каких-либо признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия, но заверяет, что готов отреагировать на такой шаг, задействовав американский потенциал сдерживания. Такую позицию изложил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Его спросили, может ли Пентагон заверить американцев в том, что военные США готовы отреагировать на якобы возможное примирение ядерного оружия Россией. "Да, мы в полной мере готовы", - ответил Райдер. "Мы продолжаем следить за ситуацией очень пристально", - добавил он. "В то же время мы не видели каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие. Другие [должностные лица США] заявляли, что будут последствия. Но я не стану говорить, какими они будут. Лишь отмечу, что мы следим круглосуточно и будем готовы отреагировать, если нам придется", - добавил представитель Пентагона. "Мы в течение многих лет сохраняем очень мощный потенциал сдерживания. Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками по всему миру для обеспечения сдерживания", - заверил в связи с этим Райдер, говоря о том, к каким именно шагам готов Вашингтон.

"В то же время мы не видели каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие. Другие [должностные лица США] заявляли, что будут последствия. Но я не стану говорить, какими они будут. Лишь отмечу, что мы следим круглосуточно и будем готовы отреагировать, если нам придется", - сказал представитель Пентагона. "Мы в течение многих лет сохраняем очень мощный потенциал сдерживания. Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками по всему миру для обеспечения сдерживания", - заверил в связи с этим Райдер, говоря о том, к каким именно шагам готов Вашингтон.

Генералу также был задан вопрос, планирует ли Остин обсудить с британским коллегой Беном Уоллесом в Вашингтоне якобы имеющуюся возможность применения Россией ядерного оружия на Украине. Представитель Пентагона не дал однозначного ответа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
16.05.2022
Россия такая, какая есть. Вот что с ней должен сделать Запад
25.12.2020
Гибридная война против культурного кода
09.10.2018
Parlamentni listy (Чехия): Третья мировая война? Тереза Спенцерова предметно и ясно говорит об угрозах ударов США по России
02.06.2017
Система контроля над ядерными вооружениями может рухнуть в любой момент (El Pais, Испания)
04.08.2016
Пентагон нацеливает новые атомные бомбы под землю
11.09.2015
Украинский космос могут спасти только Штаты
10.09.2015
Путин вытащил сирийский «туз». При помощи Земана ("Aktualne.cz", Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:25
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 15:04
  • 35757
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты
  • 19.10 17:07
  • 0
Молодежь, революция, война. Перспективы развития военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь
  • 19.10 16:46
  • 1
Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов
  • 19.10 14:29
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВС РФ ИМУЩЕСТВО НА 10 000 000 РУБЛЕЙ