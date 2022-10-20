В отличие от Швеции и Финляндии Украине рано говорить о членстве в НАТО

Генсек НАТО сомневается в скором вступлении Украины в Северо-Атлантический блок

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ситуация с Украиной, мечтающей быстро вступить в ряды альянса, в отличие от Финляндии и Швеции, совершенно иная.

"Швеция и Финляндия являются давними партнерами НАТО, в альянсе есть консенсус по их членству", — так прокомментировал свое заявление Столтенберг, отметив стабильное состояние в этих странах. На Украине же продолжаются военные действия и речь может идти о предоставлении ей помощи оружием.

Ранее Владимир Зеленский говорил о желании Украины вступить в НАТО, ускорив стандартную процедуру оформления членства государства в альянсе. Однако по заявлению Джейка Салливана, помощник президента США по нацбезопасности, проводить процедуру вступления Украины в Альянс несвоевременно.