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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном, Беринговым, Охотским морями

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 12 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, Ту-95МС сопровождались дальними перехватчиками МиГ-31 Тихоокеанского флота.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - заявили в Минобороны РФ.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

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