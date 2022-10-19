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ТАСС

Блинкен заявил, что США противостоят РФ на Украине, чтобы не было новых конфликтов

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: David Dee Delgado/Pool Photo via AP

По словам госсекретаря США, если Соединенные Штаты откажутся от поддержки Украины, то "есть риск открыть ящик Пандоры" и другие страны, не только в Европе, извлекут из этого урок

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны противостоять РФ на Украине, иначе откроется ящик Пандоры, в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира. Такое мнение выразил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния). Трансляция выступления велась на сайте Госдепа.

По его мнению, если США сейчас откажутся от поддержки Украины, то "есть риск открыть ящик Пандоры" и другие страны, не только в Европе, извлекут из этого урок. "Это спровоцирует конфликты в других частях мира", - полагает Блинкен.

Он подчеркнул, что территориальная целостность государств должна уважаться, а их границы не должны изменяться силовыми методами. "Это то, что мы пытаемся продемонстрировать на Украине", - сказал Блинкен. 

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Россия
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Украина
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