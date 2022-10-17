Экс-канцлер Австрии Курц заявил, что ЕС должен настаивать на мирных переговорах по Украине

По словам Себастьяна Курца, "самое главное сейчас - остановить кровопролитие и найти мирное решение за столом переговоров"

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что Евросоюз должен предпринять максимум усилий для того, чтобы конфликт на Украине был урегулирован дипломатическим путем - посредством мирных переговоров. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Все справедливо хотят, чтобы Украина победила. Но проигрыш - не вариант для [президента РФ Владимира] Путина", - отметил Курц. "Ввиду ядерной угрозы Европейский союз должен настаивать на пути переговоров. Самое главное сейчас - остановить кровопролитие и найти мирное решение за столом переговоров, чтобы не допустить тотальной эскалации на нашем континенте", - подчеркнул бывший глава правительства Австрии.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь 14 октября президент РФ заявил, что позиция Украины по переговорам с Россией изменилась в тот момент, когда войска РФ отошли от Киева. Комментируя потенциальную посредническую роль Китая и Индии на переговорах с Украиной, Путин указал, что Пекин и Нью-Дели всегда говорят о необходимости налаживания диалога и решения конфликта мирным путем.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.