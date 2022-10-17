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ТАСС

Bloomberg: представители Китая и НАТО вступили в спор из-за ситуации вокруг Украины

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Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Пекин "не уважает ценностей" альянса

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Посол Китая в Исландии Хэ Жулун и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на проходящей в Рейкьявике ассамблее "Полярный круг" вступили в словесную пикировку на тему отношения к ситуации вокруг Украины, сообщило в субботу агентство Bloomberg.

По его сведениям, в ходе своей речи Бауэр заявил, что Китай "не уважает ценностей" альянса, а также "подрывает мировой правовой порядок", на что Хэ Жулун указал адмиралу, что его выступление "наполнено высокомерием".

Вслед за ремаркой китайского дипломата адмирал спросил его, почему, несмотря на важность для Китая принципа суверенитета, Пекин до сих пор не осудил Россию за проведение специальной военной операции на Украине. На это Хэ Жулун ответил, что позиция Китая "по украинскому кризису" учитывает историческую перспективу, а миру необходимо "понять первопричину" происходящего на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении  военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву. Несколько западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания РФ является долгосрочной стратегией Запада. 

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Путин Владимир
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