В Париже сообщили, что около 2 тыс. украинских военных пройдут подготовку во Франции

В стране ранее уже готовили украинских артиллеристов для обслуживания гаубиц Caesar, которые Париж поставил Киеву

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Франция примет до 2 тыс. украинских военнослужащих, которые в течение нескольких недель должны будут пройти военную подготовку во французских частях. Об этом сообщил в субботу министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.

"Президент республики Эмманюэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить во Франции до 2 тыс. украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель", - сказал Лекорню.

Он напомнил, что ранее во Франции уже готовили украинских артиллеристов для обслуживания гаубиц Caesar, которые Париж поставил Киеву. По словам Лекорню, Франция к настоящему времени передала Украине 18 таких орудий и готовится направить Киеву еще шесть.

"Необходимо подготовить новое поколение солдат, которые смогли бы держаться длительное время", - считает глава французского оборонного ведомства. "Мы это делаем, соблюдая нормы права и не становясь стороной конфликта, поскольку мы не находимся в состоянии войны, а помогаем воюющей стране", - подчеркнул Лекорню.

Министр напомнил о создании фонда для закупки вооружений для нужд Киева в размере €100 млн. "Эти средства предоставлены Францией украинцам, которые могут на них покупать необходимое вооружение при условии, что оно будет французского производства", - отметил он. По его словам, "первые заказы уже сделаны: речь идет, например, о системах плавучих понтонов для форсирования рек, которые будут поставлены французским предприятием".