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ТАСС

В городах Италии прошли акции против поставок оружия Украине и антироссийских санкций

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Государственный флаг Италии
Государственный флаг Италии.
Источник изображения: © Павел Бедняков

Во время одной из манифестаций был запущен сбор подписей против санкций в отношении РФ

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников партии "Суверенная и народная Италия" приняли участие в субботу в акции на площади Святых апостолов в центре Рима, передает корреспондент ТАСС.

Партия, представители которой не смогли пройти в парламент по итогам прошедших 25 сентября парламентских выборов, выступает за прекращение поставок оружия Киеву, выход страны из ЕС и НАТО, а также отмену антироссийских санкций.

"Перед выборами 51% итальянцев выступали против антироссийских санкций и обязательств [Италии] в отношении конфликта на Украине. Сегодня этот показатель возрос до 60%, - отметил представитель политического образования Антонио Ингройя. - У нас как итальянского народа есть обязательство, мы должны быть посланниками мира".

В партии также считают, что будущее правительство вряд ли изменит политику в отношении Украины и России. Организаторы манифестации сообщили, что через неделю аналогичная акция пройдет в Милане.

Также в субботу перед кафедральным папским собором Святого Иоанна в Латеране председатель Международной ассоциации жертв терроризма Марко Фалвелла организовал митинг против отправки вооружений Киеву и антироссийских рестрикций.

Кроме того, ряд объединений, включая ассоциацию "Венето - Россия" и общественное движение "Верона за свободу", организовали в субботу в итальянской Вероне акцию против НАТО и за выход Италии из альянса, против отправки оружия на Украину и за восстановление сотрудничества с Россией во всех областях.

Как рассказал корреспонденту ТАСС глава "Венето - Россия" Пальмарино Дзоккателли, во время манифестации был запущен сбор подписей против санкций в отношении России. "Санкционный режим разрушает нашу экономику, наши предприятия, негативно сказывается на семьях", - отметил он, указав, в частности, на счета за электроэнергию, которые выросли в два раза.

Дзоккателли обратил внимание, что не только итальянцы, но и жители других европейских стран выражают недовольство на фоне роста счетов и снижения качества жизни. Он выразил надежду, "что новое итальянское правительство изменит свой курс" в отношении ситуации. Предыдущее правительство во главе с Марио Драги, по его мнению, "следовало приказам из Вашингтона". 

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Страны
Италия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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