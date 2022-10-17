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Военное обозрение

Самолеты C-130H ВВС США начали возвращать в эксплуатацию после устранения проблем с винтами

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США начали возвращать некоторые из своих самолетов С-130Н, которые ранее не поднимались в воздух. Об этом сообщил официальный представитель Командования воздушной мобильности майор Бо Дауни.

Один из самолетов проверили и признали годным к полетам, после чего вернули в эксплуатацию. У второго самолета выявили один неисправный винт, который требуется заменить на такой же, но исправный, после чего самолет также можно возвращать в эксплуатацию.

Большую часть парка самолетов C-130H ВВС США временно вывели из эксплуатации в конце прошлого месяца после обнаружения проблем технического характера. Сами проблемы удалось выявить после обследования двигателя одного из самолетов в логистическом комплексе Warner Robins Air Logistics в Джорджии.

Временный вывод самолетов из эксплуатации более всего ударил по боеспособности авиационно-транспортных подразделений резерва ВВС и Национальной гвардии ВВС. Майор Дауни отметил, что специалисты приступили к проверке самолетов сразу после выявления первых технических проблем.

Процесс осмотра подразумевает выявление дефектов винтов, при необходимости – установку неповрежденных из существующих запасов ВВС или ускорение установки более нового винта. Майор Дауни также отметил, что ВВС США пытаются увеличить производство винтов и сбалансировать количество качественных винтов, имеющихся в наличии.

Сейчас резерв ВВС планирует воспользоваться запасами винтов, которые находятся на базе ВВС Доббинс в Джорджии. Их отправят со склада другим авиационным подразделениям.

Напомним, что C-130H представляет собой самый распространенный военно-транспортный самолет, находящийся на вооружении военно-воздушных сил США.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
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